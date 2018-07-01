Путин обратился к российской сборной

Путин поздравил сборную России по футболу с победой в 1/8 финала ЧМ над Испанией

"Как и вся страна, Путин от начала до конца смотрел игру и болел за наших", — сказал Песков.

"Еще до матча, в районе полудня президент позвонил тренеру, пожелал успеха в предстоящей игре, а также отметил, что под руководством Черчесова наши ребята уже сделали невозможное — вышли из группы, и это дает им возможность играть свободно, в полную силу, проявляя все свои таланты", — рассказал пресс— секретарь.

"Тогда же Путин отметил, что вне зависимости от исхода матча никто в нашей стране их не осудит", — передал Песков слова президента.

"Сразу же по завершении игры Путин снова позвонил Черчесову, поздравил всю команду с впечатляющей победой, а тренера — с тем, что выбранная им тактика дала свои результаты", — сообщил пресс-секретарь.

"Путин сказал, что главное в спорте — это результат, и этот результат — победный для нашей сборной", — добавил он.