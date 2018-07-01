Названо наиболее подходящее место встречи Путина и Трампа

Финские СМИ называли наиболее подходящее место для встречи Путина и Трампа

Пока весь мир ожидает информации, где именно в Хельсинки 16 июля пройдет встреча российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, журналисты финских СМИ сходятся во мнении, что наиболее вероятным местом станет усадьба Кёнигстед (Königstedt) недалеко от Хельсинки, в городе Вантаа.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся 16 июля в Хельсинки. В Кремле сообщили, что на саммите президенты намерены обсудить перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, актуальные вопросы международной повестки дня. Это будет первая полноформатная встреча лидеров двух стран без привязки к саммитам. Год назад Путин и Трамп впервые встретились в Гамбурге на полях G20, затем кратко пообщались во Вьетнаме в ноябре 2017 года на саммите АТЭС.

Усадьба имеет 35 гектаров собственной земли, на юге граничит с рекой Вантаа, на севере, западе и востоке утопает в собственных лесах. Въезд на территорию возможен по единственной и хорошо охраняемой дороге, таким образом, она является одним из самых защищенных мест, описывают это место журналисты газеты Helsingin Sanomat.

Впервые усадьба упоминается в 1511 году тогдашним губернатором Хельсинки Олавом Нильссоном. Современное название место получило в честь одного из владельцев — Йохана Кённина (Johan Köhnnin). С начала XX века усадьба принадлежала барону Густаву Вреде, чья вдова Аста Вреде в 1961 году решила продать поместье. Покупателем стало правительство Финляндии.

Главный дом усадьбы построен в 1816 году архитектором Карлом Людвигом Энгелем, который придал городу Хельсинки его нынешний облик. Все знаковые места финской столицы — собор Святого Николая и прилегающая к нему Сенатская площадь, здание университета Хельсинки и Президентский дворец, как и многие другие здания в центре города — построены по его проекту. В 1930 году здание усадьбы приобрело свой окончательный современный вид, тогда к фасаду добавили по четыре колонны. Также на территории усадьбы есть свой причал, часовня и сауна.

Главный дом состоит из двух этажей, на первом этаже расположились библиотека, столовая, желтая приемная, зеленый салон, синяя кофейная комната. Основные переговорные помещения расположены на втором этаже, где также есть две гостевых комнаты. Интерьер выполнен в желто-белой цветовой гамме, указано в описании на сайте правительства.

Усадьба используется правительством Финляндии, парламентом, представителями судебных инстанций, а также для международных переговоров. В 2018 году именно здесь прошли важные международные встречи: переговоры делегаций КНДР и США, а также встреча начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозефа Данфорда.