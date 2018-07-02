Песков прокомментировал слова Трампа о Крыме

Песков прокомментировал слова Трампа о признании Крыма

По словам Пескова, глава государства Владимир Путин не раз говорил о том, что Крым не может быть вопросом на повестке дня, так как полуостров является "неотъемлемой частью России". Он добавил, что по остальным вопросам возможен поиск компромисса и диалог.

"Все остальные вопросы — это вопросы консенсуса, вопросы для обсуждений, для поисков возможных точек соприкосновения", — сказал Песков.

Он подчеркнул, что российская сторона открыта для диалога и совместных поисков компромисса.

"…вы видите сейчас, что политическая воля все-таки возобладала, и сейчас укрепляется понимание того, что наличие подобных дискуссионных вопросов не должно быть препятствием на пути налаживания и расширения двустороннего диалога", — заключил Песков.

Ранее американский президент Дональд Трамп не стал исключать признания Крыма российским.