Ещё
Песков прокомментировал слова Трампа о Крыме
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Песков прокомментировал слова Трампа о признании Крыма 

Газета.Ru 2 июля 2018
Фото: Reuters
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков дал комментарий по поводу слов американского лидера Дональда Трампа о признании Крыма российским и заявил, что принадлежность полуострова России однозначна, передает РИА "Новости".
По словам Пескова, глава государства Владимир Путин не раз говорил о том, что Крым не может быть вопросом на повестке дня, так как полуостров является "неотъемлемой частью России". Он добавил, что по остальным вопросам возможен поиск компромисса и диалог.
"Все остальные вопросы — это вопросы консенсуса, вопросы для обсуждений, для поисков возможных точек соприкосновения", — сказал Песков.
Он подчеркнул, что российская сторона открыта для диалога и совместных поисков компромисса.
"…вы видите сейчас, что политическая воля все-таки возобладала, и сейчас укрепляется понимание того, что наличие подобных дискуссионных вопросов не должно быть препятствием на пути налаживания и расширения двустороннего диалога", — заключил Песков.
Ранее американский президент Дональд Трамп не стал исключать признания Крыма российским.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
Газета.Ru: последние новости
WP: Путин может "воспользоваться" неопытностью Трампа на встрече в Хельсинки Москва приветствует решение Макрона приехать в Россию на ЧМ по футболу СМИ: близкий к Кадырову человек займется климатом
Комментарии  Ещё 27 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва ушла под воду16
Савченко избили в Киеве57
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»72
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло22
В московском метро произошло самоубийство95
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
03:57
«Трудно сказать, что санкции против России эффективны»
В мире Статьи
01:45
МЧС сделало предупреждение москвичам
Общество Новости Москвы
00:42
Лукашенко поверил в братство славян
СНГ В мире
02:44
В московском метро произошло самоубийство
Происшествия
00:41
В Солсбери произошло еще одно отравление
Происшествия В мире
03:57
В деле Рыбкы появился «иностранный осведомитель»
Шоу-бизнес
00:35
Меркель высказалась об отношениях Россия-НАТО
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение