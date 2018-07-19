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Россия пошла против решения США
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Россия отказалась признавать санкции против Ирана 

Парламентская газета 21 минуту назад
Фото: Reuters
Посол России в Тегеране Леван Джагарян в интервью газете «Коммерсантъ» в среду сообщил об отказе Москвы признать односторонние санкции США против Ирана.
Отвечая на вопрос о том, продолжит ли осенью Россия закупать иранскую нефть, дипломат сказал: «Мы не признаем односторонние американские санкции, с нашей точки зрения, они незаконны».
Джагарян напомнил, что Иран твердо придерживается своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий, что неоднократно подтверждало МАГАТЭ.
«При этом иранские власти готовы обсуждать вопросы более широкого, регионального, характера и уже участвуют в соответствующих консультациях с европейцами. Достичь реальной разрядки напряженности на Ближнем Востоке можно только через переговорный процесс», — заявил он.
«Мы стараемся в меру своих возможностей этому способствовать. Языком ультиматумов и угроз в отношении Ирана, как показывает практика, разговаривать нельзя, только методом убеждения, как я уже говорил», — добавил Джагарян.
8 мая Трамп объявил о выходе его страны из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого «шестёркой» международных посредников (Россией, США, Великобританией, Китаем, Францией и ФРГ) в июне 2015 года. Американский лидер также объявил о восстановлении санкций, действие которых было приостановлено при достижении договоренностей, и появлении новых ограничений в отношении Исламской Республики.
Члены «шестёрки» осудили односторонние действия хозяина Белого дома, заявив о намерении по-прежнему соблюдать условия сделки с Тегераном.
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