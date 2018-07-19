Россия пошла против решения США

Россия отказалась признавать санкции против Ирана

Отвечая на вопрос о том, продолжит ли осенью Россия закупать иранскую нефть, дипломат сказал: «Мы не признаем односторонние американские санкции, с нашей точки зрения, они незаконны».

Джагарян напомнил, что Иран твердо придерживается своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий, что неоднократно подтверждало МАГАТЭ

«При этом иранские власти готовы обсуждать вопросы более широкого, регионального, характера и уже участвуют в соответствующих консультациях с европейцами. Достичь реальной разрядки напряженности на Ближнем Востоке можно только через переговорный процесс», — заявил он.

«Мы стараемся в меру своих возможностей этому способствовать. Языком ультиматумов и угроз в отношении Ирана, как показывает практика, разговаривать нельзя, только методом убеждения, как я уже говорил», — добавил Джагарян.

Китаем, Францией и 8 мая Трамп объявил о выходе его страны из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого «шестёркой» международных посредников (Россией, США, Великобританией ФРГ ) в июне 2015 года. Американский лидер также объявил о восстановлении санкций, действие которых было приостановлено при достижении договоренностей, и появлении новых ограничений в отношении Исламской Республики.

Члены «шестёрки» осудили односторонние действия хозяина Белого дома, заявив о намерении по-прежнему соблюдать условия сделки с Тегераном.