В Москве ответили допустившему признание Крыма Трампу

«Понятно, что в данном случае Дональд Трамп ничего определённого не сказал. Но он даёт сигнал, что готов обсуждать эту тему. Он даёт сигнал, что едет на встречу с Владимиром Путиным , будучи готовым говорить по любой проблеме», — заявил Морозов.

Он отметил, что запретных тем не существует, а Крым не относится к темам, «которые уж точно не будут обсуждаться».

«Трамп даёт сигнал, что готов обсуждать тему признания Крыма», — заявил сенатор.