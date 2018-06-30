В Москве ответили допустившему признание Крыма Трампу 

Президент США Дональд Трамп дал понять, что готов обсуждать тему признания Крыма, считает член комитета Совфеда по международным делам Олег Морозов, сообщает ФАН.
«Понятно, что в данном случае Дональд Трамп ничего определённого не сказал. Но он даёт сигнал, что готов обсуждать эту тему. Он даёт сигнал, что едет на встречу с Владимиром Путиным, будучи готовым говорить по любой проблеме», — заявил Морозов.
Он отметил, что запретных тем не существует, а Крым не относится к темам, «которые уж точно не будут обсуждаться».
«Трамп даёт сигнал, что готов обсуждать тему признания Крыма», — заявил сенатор.
Ранее появились сообщения, что Трамп в ходе встречи с лидерами G7 заявил, что Крым принадлежит РФ, так как все его жители говорят по-русски.
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс отказалась комментировать эти публикации.