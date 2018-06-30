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В Москве ответили допустившему признание Крыма Трампу
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В Москве ответили допустившему признание Крыма Трампу 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп дал понять, что готов обсуждать тему признания Крыма, считает член комитета Совфеда по международным делам Олег Морозов, сообщает ФАН.
«Понятно, что в данном случае Дональд Трамп ничего определённого не сказал. Но он даёт сигнал, что готов обсуждать эту тему. Он даёт сигнал, что едет на встречу с Владимиром Путиным, будучи готовым говорить по любой проблеме», — заявил Морозов.
Он отметил, что запретных тем не существует, а Крым не относится к темам, «которые уж точно не будут обсуждаться».
«Трамп даёт сигнал, что готов обсуждать тему признания Крыма», — заявил сенатор.
Ранее появились сообщения, что Трамп в ходе встречи с лидерами G7 заявил, что Крым принадлежит РФ, так как все его жители говорят по-русски.
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс отказалась комментировать эти публикации.
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