В Крыму не сомневаются в международном признании полуострова 

Международное сообщество будет вынуждено признать российский статус Крыма. Об этом сооббщили РИА Новости со ссылкой на зампредседателя комитета Госсовета РК по межнациональным отношениям Юрия Гемпеля.
— Международное сообщество и прежде всего США рано или поздно будут вынуждены признать Крым неотъемлемой частью Российской Федерации, другого варианта просто ни у кого нет, — сказал он..
Он считает, странам Запада нужно развитие отношений с Россией.
— Россия имеет достаточно хорошие экономические показатели и боеспособную армию, поэтому с ней придется считаться, — добавил Гемпель.