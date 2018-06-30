Ещё
В Крыму не сомневаются в международном признании полуострова
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Крыму не сомневаются в международном признании полуострова 

Российская Газета 30 июня 2018
Фото: Российская Газета
Международное сообщество будет вынуждено признать российский статус Крыма. Об этом сооббщили РИА Новости со ссылкой на зампредседателя комитета Госсовета РК по межнациональным отношениям Юрия Гемпеля.
— Международное сообщество и прежде всего США рано или поздно будут вынуждены признать Крым неотъемлемой частью Российской Федерации, другого варианта просто ни у кого нет, — сказал он..
Он считает, странам Запада нужно развитие отношений с Россией.
— Россия имеет достаточно хорошие экономические показатели и боеспособную армию, поэтому с ней придется считаться, — добавил Гемпель.
Российская Газета: последние новости
Путин приехал на финал чемпионата мира по футболу РФ и США создадут рабочую группу по экономическому сотрудничеству Путин: Россия негативно отнеслась бы к расширению НАТО на восток
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде128
В Петербурге прогремел взрыв
Тест: Выжили бы вы в царской России?25
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа24
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17330
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
02:49
90 человек съели шаурму и пожалели
Происшествия
01:01
Трампа окрестили «пуделем Путина»
В мире
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия Войска
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
13:05
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
00:23
Появились подробности задержания Дрыманова
Происшествия Криминал
00:07
Уезжавших с ЧМ-2018 полицейских утрамбовали в поезд
Общество
08:35
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение