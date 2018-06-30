В Крыму не сомневаются в международном признании полуострова

Международное сообщество будет вынуждено признать российский статус Крыма . Об этом сооббщили РИА Новости со ссылкой на зампредседателя комитета Госсовета РК по межнациональным отношениям Юрия Гемпеля — Международное сообщество и прежде всего США рано или поздно будут вынуждены признать Крым неотъемлемой частью Российской Федерации , другого варианта просто ни у кого нет, — сказал он.. Он считает, странам Запада нужно развитие отношений с Россией. — Россия имеет достаточно хорошие экономические показатели и боеспособную армию, поэтому с ней придется считаться, — добавил Гемпель.