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Путин утвердил национальный план по борьбе с коррупцией до 2020 года
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Путин утвердил национальный план по борьбе с коррупцией до 2020 года
Москва24
2 часа назад
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Москва24
Документ, подписанный президентом, опубликован на портале правовой информации.
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