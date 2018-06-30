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Путин утвердил национальный план по борьбе с коррупцией до 2020 года
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Путин утвердил национальный план по борьбе с коррупцией до 2020 года 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
Документ, подписанный президентом, опубликован на портале правовой информации.
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