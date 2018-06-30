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Путин утвердил план по борьбе с коррупцией
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Путин утвердил национальный план по противодействию коррупции 

РИА Новости 40 минут назад
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин утвердил национальный план противодействия коррупции на 2018-2020 годы, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Утвердить прилагаемый национальный план противодействия коррупции на 2018-2020 годы", — говорится в указе.
В документе добавлены рекомендации Совету Федерации, Государственной думе, Верховному суду, Счетной палате, Центральному банку и Центральной избирательной комиссии обеспечить реализацию национального плана противодействия коррупции.
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