Путин утвердил план по борьбе с коррупцией

Президент России Владимир Путин утвердил национальный план противодействия коррупции на 2018-2020 годы, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Утвердить прилагаемый национальный план противодействия коррупции на 2018-2020 годы", — говорится в указе.
В документе добавлены рекомендации Совету Федерации, Государственной думе, Верховному суду, Счетной палате, Центральному банку и Центральной избирательной комиссии обеспечить реализацию национального плана противодействия коррупции.