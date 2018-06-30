В Россию прибывает делегация парламентариев США

Ближний восток, Украина , разоружение Корейского полуострова — темы, которые точно лягут в повестку встречи российского и американского лидеров. Хотя до саммита остается еще две недели, журналисты уже сейчас гадают: о чем удастся договориться. Сам Дональд Трамп, говоря о предстоящем саммите, настроен вполне оптимистично, если не сказать — решительно, передает "ТВ Центр"

"Мы будем говорить о событиях, происходящих на планете. Мы будем говорить о мире. Мы можем даже поговорить об экономии миллионов долларов на оружии… Мы создаем силу, которую никто и никогда ранее не видел", — отметил Дональд Трамп.

Готова ли Америка наконец закрыть для себя крымский вопрос и признать полуостров российским? На этот вопрос Дональд Трамп ответил уклончиво, заявив что "посмотрит". Глава Белого дома не раз обвинял в своего предшественника Барака Обаму в том, что именно он "потерял Крым ". Речь, очевидно, зайдет и об американских санкциях, которые до сих пор лишь тормозили экономическое сотрудничество двух стран. Тогда как союз с Россией и Китаем , по мнению Трампа, наоборот, поможет разрешить массу вопросов.

В ходе интервью, которое американский президент дал на борту своего самолета, вспомнили и о европейских союзниках. Страны НАТО , которые обещали увеличить военные расходы до 2% от ВВП, продолжают надеяться на помощь США. Однако в Старом Свете с обвинениями не согласны, причем уже и некоторые американские дипломаты. Посол США в Эстонии Джеймс Мелвилл-младший даже подал в отставку.

Общение Дональда Трампа с журналистами прервал телефонный звонок. По крайней мере, так утверждает американский стендап-комик Джон Мелендес, который якобы дозвонился до первого лица государства. Он представился сенатором-демократом и успел обсудить с ним вопросы иммиграционной политики. То ли вопросы оказались острыми, то ли в администрации Белого дома привыкли к подобным выходкам — комментировать розыгрыш пранкера не стали.