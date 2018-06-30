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Путин перешел на «Мир»
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Песков рассказал о переходе Путина на платёжную карту «Мир» 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Российский президент Владимир Путин и сотрудники его администрации перешли на платёжные карты «Мир», рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Мы уже два месяца как перешли», — цитирует Пескова РИА Новости.
В мае сообщалось, что количество операций по бесконтактным картам «Мир» выросло в три раза.
≥≥ С 1 июля бюджетники будут получать зарплату только на карту «Мир»
Также доцент кафедры инновационных финансовых систем Международного банковского института Александр Щелканов в беседе с Nation News прокомментировал подписанный Владимиром Путиным закон о противодействии хищению денежных средств с банковских карт.
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