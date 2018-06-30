Путин перешел на «Мир»

Песков рассказал о переходе Путина на платёжную карту «Мир»

Российский президент Владимир Путин и сотрудники его администрации перешли на платёжные карты «Мир», рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы уже два месяца как перешли», — цитирует Пескова РИА Новости.

В мае сообщалось, что количество операций по бесконтактным картам «Мир» выросло в три раза.

Также доцент кафедры инновационных финансовых систем Международного банковского института Александр Щелканов в беседе с Nation News прокомментировал подписанный Владимиром Путиным закон о противодействии хищению денежных средств с банковских карт.