Армянский парламентарий встретился в Москве с Косачевым

"В рамках рабочего визита в Москву встретился с председателем комитета СФ по международным делам Константином Косачевым. Обсудили перспективы межпарламентского сотрудничества, вопросы проведения осенью в России очередного заседания международных комиссий, современное состояние армяно-российских отношений", — написал Ашотян на своей странице в Facebook.

По его словам, он рассказал коллеге из России о происходящих в Армении процессах.

"Рад отметить, что с российскими коллегами установились прочные и стратегические отношения по каналам парламентской дипломатии", — отметил Ашотян.