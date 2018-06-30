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Армянский парламентарий встретился в Москве с Косачевым
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Армянский парламентарий встретился в Москве с Косачевым 

РИА Новости 36 минут назад
Фото: РИА Новости
ЕРЕВАН, 30 июн — РИА Новости. Председатель комиссии по внешним связям парламента Армении Армен Ашотян сообщил, что обсудил в Москве вопросы двустороннего сотрудничества с главой международного комитета Совета Федерации Константином Косачевым.
"В рамках рабочего визита в Москву встретился с председателем комитета СФ по международным делам Константином Косачевым. Обсудили перспективы межпарламентского сотрудничества, вопросы проведения осенью в России очередного заседания международных комиссий, современное состояние армяно-российских отношений", — написал Ашотян на своей странице в Facebook.
По его словам, он рассказал коллеге из России о происходящих в Армении процессах.
"Рад отметить, что с российскими коллегами установились прочные и стратегические отношения по каналам парламентской дипломатии", — отметил Ашотян.
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