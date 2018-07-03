Сенатор от Крыма предположил, в каком случае полуостров мог бы остаться в составе Украины 

Сенатор от Республики Крым, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков назвал «довольной здравой» мысль главы украинской партии «Основа» Андрея Николаенко о том, что Украина не имела бы сегодня проблем с Крымом и войны в Донбассе, если бы предыдущие президенты страны делали то, что решили украинские граждане до независимости, в 1990 году. Об этом сообщило РИА ФАН.
В частности, он говорил о декларации о государственном суверенитете Украины, документ содержал положения о независимости страны. Нейтральный статус государства мог бы оказать существенное влияние на настроения крымчан в то время, пока полуостров находился в составе Украины
Сергей Цеков.
По его мнению, этот фактор не столь важен, как отношение украинских властей к крымчанам. В случае уважительного отношения к людям, соблюдения их законных прав и интересов отсутствовала бы «насильственная украинизация», и тогда, возможно, Крым мог бы и остаться в составе Украины.
«Если бы Киев стремился выстроить конструктивные, добрососедские отношения с Москвой, основанные на взаимопомощи, допускаю, что полуостров продолжал бы оставаться частью соседнего государства. Но на протяжении всей истории современной Украины мы этого не наблюдали, поэтому совершенно естественно, что Крым всегда стремился стать частью России», — резюмировал Цеков.
Название сервисом Google Map Крымского моста на украинском языке «вызвало улыбку» у депутата Госсовета республики Крым Владислава Ганжары. «Данная новость вызывает улыбку на лице, потому что мы прекрасно понимаем, как в США относятся к крымскому вопросу. На самом деле мы прекрасно понимаем, что Украина никакого отношения к этому не имеет. Ни к самому Крыму, ни к Крымскому мосту», — подчеркнул он.