Сенатор от Крыма предположил, в каком случае полуостров мог бы остаться в составе Украины

В частности, он говорил о декларации о государственном суверенитете Украины, документ содержал положения о независимости страны. Нейтральный статус государства мог бы оказать существенное влияние на настроения крымчан в то время, пока полуостров находился в составе Украины

Сергей Цеков.

По его мнению, этот фактор не столь важен, как отношение украинских властей к крымчанам. В случае уважительного отношения к людям, соблюдения их законных прав и интересов отсутствовала бы «насильственная украинизация», и тогда, возможно, Крым мог бы и остаться в составе Украины.

«Если бы Киев стремился выстроить конструктивные, добрососедские отношения с Москвой , основанные на взаимопомощи, допускаю, что полуостров продолжал бы оставаться частью соседнего государства. Но на протяжении всей истории современной Украины мы этого не наблюдали, поэтому совершенно естественно, что Крым всегда стремился стать частью России », — резюмировал Цеков.