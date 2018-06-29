Ещё
Политолог предрек дальнейшее падение рейтинга Путина
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Политолог предрек дальнейшее падение рейтинга Путина 

Национальная Служба Новостей 29 июня 2018
Фото: Национальная Служба Новостей
Президент холдинга «Минченко консалтинг» объяснил НСН, что популярность президента и правительства подорвало объявленное повышение пенсионного возраста.
Рейтинг одобрения деятельности президента Путина обвалился почти на 14% за 10 дней: с 78% на 14 июня до 64,1% на 24 июня. Об этом свидетельствуют данные нового опроса ВЦИОМ. Рейтинг неодобрения за тот же срок вырос на 10,6%, с 13,9% до 24,5%
На 13,3% упал рейтинг одобрения главы правительства Дмитрия Медведева, с 44% до 30,7%. Его антирейтинг вырос на 13,4%, с 40,9% до 54,3%.
Доверие к Путину с конца мая снизилось на 8,6%, с 46,9% до 38,3%. Понижается доверие и к другим представителям власти. К премьеру Медведеву оно снизилось почти на 5%, с 12,3% до 7,5%. К главе Минобороны Сергею Шойгу — с 22% до 15,6%, к главе МИДа Сергею Лаврову — с 16,2% до 11,4%.
Президент холдинга «Минченко консалтинг», политолог Евгений Минченко объяснил НСН, что популярность президента и правительства подорвало объявленное повышение пенсионного возраста.
«Падает власть в целом, падают и рейтинги отдельных ее представителей. То, как была заявлена пенсионная реформа — без предупреждения, без раскачки, вызвало определенный шок. На это наложилось еще то, что президент дистанцируется от этой проблематики, которую очень многие люди считают крайне важной», — сказал он.
По мнению эксперта, падение рейтингов власти может продолжиться. «Тема пенсионной реформы не закончится, она длинная. Думаю, неустойчивые лоялисты властью сейчас временно утрачены, где-то половина из них. Во многом это зависит от информационной эффективности работы властей», — отметил он.
Ранее обрушение рейтинга главы государства зафиксировал фонд «Общественное мнение». По его данным с 10 по 17 июня рейтинг Путина снизился с 62% до 54%, что является рекордно низким показателем с 2013 года.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Ограничения украинского транзита назвали необходимой политической мерой Макрон приедет в Россию «болеть за своих» СМИ: Путин присвоил Кириенко звание Героя России после послания
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первые дети выведены из тайской пещеры57
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»59
На Украину надвигается катастрофа338
Россию обвинили в попытке переманить Турцию65
Смертельное наводнение в Японии1
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение