Политолог предрек дальнейшее падение рейтинга Путина

Президент холдинга «Минченко консалтинг» объяснил НСН, что популярность президента и правительства подорвало объявленное повышение пенсионного возраста.

Рейтинг одобрения деятельности президента Путина обвалился почти на 14% за 10 дней: с 78% на 14 июня до 64,1% на 24 июня. Об этом свидетельствуют данные нового опроса ВЦИОМ . Рейтинг неодобрения за тот же срок вырос на 10,6%, с 13,9% до 24,5%

На 13,3% упал рейтинг одобрения главы правительства Дмитрия Медведева , с 44% до 30,7%. Его антирейтинг вырос на 13,4%, с 40,9% до 54,3%.

Доверие к Путину с конца мая снизилось на 8,6%, с 46,9% до 38,3%. Понижается доверие и к другим представителям власти. К премьеру Медведеву оно снизилось почти на 5%, с 12,3% до 7,5%. К главе Минобороны Сергею Шойгу — с 22% до 15,6%, к главе МИДа Сергею Лаврову — с 16,2% до 11,4%.

Президент холдинга «Минченко консалтинг», политолог Евгений Минченко объяснил НСН, что популярность президента и правительства подорвало объявленное повышение пенсионного возраста.

«Падает власть в целом, падают и рейтинги отдельных ее представителей. То, как была заявлена пенсионная реформа — без предупреждения, без раскачки, вызвало определенный шок. На это наложилось еще то, что президент дистанцируется от этой проблематики, которую очень многие люди считают крайне важной», — сказал он.

По мнению эксперта, падение рейтингов власти может продолжиться. «Тема пенсионной реформы не закончится, она длинная. Думаю, неустойчивые лоялисты властью сейчас временно утрачены, где-то половина из них. Во многом это зависит от информационной эффективности работы властей», — отметил он.