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Путин поддержал участников форума «Алые паруса Артека»
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Путин поддержал участников форума «Алые паруса Артека» 

News.ru 1 июля 2018
Фото: kremlin.ru
Президент направил слова напутствия и пожелал интересной и насыщенной программы
Владимир Путин направил приветствие участникам и организаторам XXVI Международного детского кинофестиваля «Алые паруса Артека». В телеграмме отмечается высокая значимость форума для развития подрастающего поколения.
«Ваш кинофорум по праву считается одним из наиболее перспективных творческих проектов для детей и юношества и большим, ожидаемым событием летнего сезона Международного детского центра «Артек», — приводит слова президента пресс-служба Кремля.
По словам президента России, «Алые паруса Артека» станут прекрасной возможностью для новых знакомств и дадут возможность получить ценные знания. На полях фестиваля состоятся мастер-классы известных режиссеров, актеров, сценаристов и художников.
Также Путин отметил стремление организаторов поддержать детей в профессиональном и духовном становлении и пожелал им интересной и плодотворной работы.
Международный детский кинофестиваль «Алые паруса» проходит в Крыму в центре «Артек» с 27 июня по 8 июля 2018 года. В программе фестиваля — конкурсы для детей и насыщенная обучающая программа, работа развивающих клубов.
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