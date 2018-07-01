Путин поддержал участников форума «Алые паруса Артека»

Президент направил слова напутствия и пожелал интересной и насыщенной программы

Владимир Путин направил приветствие участникам и организаторам XXVI Международного детского кинофестиваля «Алые паруса Артека». В телеграмме отмечается высокая значимость форума для развития подрастающего поколения.

«Ваш кинофорум по праву считается одним из наиболее перспективных творческих проектов для детей и юношества и большим, ожидаемым событием летнего сезона Международного детского центра «Артек», — приводит слова президента пресс-служба Кремля.

По словам президента России, «Алые паруса Артека» станут прекрасной возможностью для новых знакомств и дадут возможность получить ценные знания. На полях фестиваля состоятся мастер-классы известных режиссеров, актеров, сценаристов и художников.

Также Путин отметил стремление организаторов поддержать детей в профессиональном и духовном становлении и пожелал им интересной и плодотворной работы.