Киев предложил новые условия обмена россиян на своих заключенных в России

Денисова также отметила, что передача осужденных может быть осуществлена как в рамках экстрадиции, так и в рамках обмена.

"Мы готовы передать РФ 23 россиянина, осужденных на Украине за подготовку терактов, шпионаж и боевые действия, в обмен на 23 украинца из российских тюрем", — сказала Денисова.

Она добавила, что намерена проинформировать страны-участницы «нормандского формата», ЕС США , а также комиссара Совета Европы по правам человека о том, что ей не позволили встретиться в России с осужденными гражданами Украины.