Почему пенсионный возраст придется снижать

После окончания реформы пенсионный возраст придется снижать

Еще не начавшаяся пенсионная реформа по замыслам правительства должна будет закончиться к 2034 году — именно тогда женщины начнут выходить на пенсию в возрасте 63 лет. Но примерно в те же годы уже можно будет готовить новую реформу — прямо противоположную, то есть понижающую пенсионный возраст. Потому что главной проблемой недалекого будущего будет не нехватка рабочих рук, а их переизбыток.

Необходимость повышения возраста выхода на пенсию объясняют как увеличением продолжительности жизни, так и уменьшением числа работающих: скоро на одного пенсионера будет приходиться всего полтора трудящихся. Долго в таком режиме не протянуть — нельзя вечно покрывать дефицит Пенсионного фонда из доходов бюджета, да и где брать эти доходы, если тенденции к росту числа стариков и уменьшению количества молодых сохранятся?

Стратегическим выходом могло бы стать резкое увеличение рождаемости — если 3-4 ребенка станут правилом в наших семьях, доля работающего населения через пару десятилетий начнет расти. Причем это выход не только для пенсионной системы — но и для страны в целом: чтобы освоить и удержать нашу огромную территорию, нас должно быть гораздо больше. Но это игра в долгую — и хотя Путин уже больше десяти лет предлагает всевозможные меры для стимулирования роста рождаемости, которые дают определенный эффект, нынешней пенсионной системе от этого не легче.

Поэтому правительство и предлагает исправить соотношение пенсионеров и работающих — на что ему возражают, что и сейчас устроится на работу после 50 проблематично, а что же будет дальше? Кто будет содержать миллионы безработных — то же ведь в итоге бюджет, только не через Пенсионный фонд.

Но ни правительство, ни его оппоненты почти не поднимают другой вопрос — а что будет после того, как соотношение работающих и пенсионеров наконец-то улучшится? То есть у нас будет 2, а то и 2,5 работающих на одного пенсионера. Как мы будем жить в середине 30-х, когда женщины начнут выходить на пенсию в 63 года? В каких основных отраслях и по каким специальностям будут работать наши люди?

А ведь это ключевой вопрос — потому что если попытаться честно спрогнозировать будущее, выяснится совершенно неожиданная картина. А именно — к середине 30-х уже для всех в промышленно развитых странах станет очевидно то, о чем сейчас говорят в основном лишь футурологи.

Главной проблемой государств будет не нехватка работающих рук — а гигантский дефицит рабочих мест.

Причем это будет не классическая безработица — а исчезновение целых отраслей производства, массы специальностей.

Не будет водителей, охранников, продавцов в магазинах, бухгалтеров, юристов — да, это процесс начнется с мегаполисов, но к середине 30-х все уже смогут просчитать скорость, с которой он охватит и глубинку. Да, сильно урбанизированные страны — а Россия , к сожалению, относится к их числу — станут пионерами юберизации (этот термин появился из-за сервиса такси — но означает ликвидацию посредника между покупателем и продавцом товара или услуги) и роботизации экономики. Искусственный интеллект, роботизация и биотехнологии лишат работы сначала десятки, а потом и сотни миллионов людей во всем мире. В том числе и в России. И что в этих условиях будет делать государство?

Правильно — придумывать работу для людей. То есть делать так, чтобы как можно больше людей были заняты хоть чем-то — для этого будет сокращаться продолжительность рабочей недели, увеличиваться отпуска. И — уменьшаться возраст выхода на пенсию. Потому что иначе молодежь вообще останется без работы: при продолжительности жизни в 80-90 лет, все места будут заняты крепкими 50-60-летними работниками.

К чему приводит наличие массы безработных молодых? К краху государства — через бунты и революции. Уже сейчас в Испании Италии до 30% молодежи не имеет нормальной постоянной работы — а через двадцать лет ситуация будет гораздо хуже.

Так что технологически развитые страны пойдут по пути насильственного выпроваживания на пенсию всех кого можно, причем не в 65, как сейчас, а гораздо раньше. Пенсионный возраст будет понижаться — и в России в том числе. А за счет чего же будет содержаться эта масса пенсионеров? За счет перераспределения государственного дохода — в том числе и вследствие введения так называемого безусловного базового дохода.

То есть некой суммы — равной, например, прожиточному минимуму — которую каждый гражданин ежемесячно получает от государства. Пока что такого нет нигде в мире — швейцарцы на референдуме пару лет назад отказались от идеи получать по 2,5 тыс. франков (примерно та же сумму в долларах) за просто так. Поддержало предложение всего четверть населения — а остальные сочли, что повышение налогов и ликвидация различных социальных льгот не стоят такой суммы. Но это Швейцария сейчас — где есть и рабочие места, и немало гастарбайтеров — а что будет, когда вопрос о безусловном базовом доходе станет вопросом сохранения социальной стабильности и государственного уклада? То есть куда проще платить всем определенную сумму — чем ломать голову над тем, чем занять эти миллионы рабочих рук?

Безусловный доход для всех дело не такого далекого будущего для богатых стран, и начнется вводиться он как раз одновременно с понижением пенсионного возраста. Чтобы 25-летний и 55-летний не чувствовали себя выброшенными или не допущенными к общему пирогу, им будет выдано это пособие. Россия в силу своего технологического рывка и урбанизации не останется в стороне от этих процессов — так что правительству 2034 года как раз придется заниматься разработкой законопроекта по постепенному понижению пенсионного возраста. Под возмущенный гул множества несогласных и недовольных.