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Москва отреагировала на продление санкций ЕС
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В МИД РФ сожалеют в связи с продлением антироссийских санкций ЕС 

ТАСС 55 минут назад
Москва сожалеет в связи с решением ЕС продлить антироссийские санкции. Об этом заявил в беседе с ТАСС статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.
"Можно только сожалеть об этом", — сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее на саммите Европейского союза в Брюсселе было принято политическое решение о продлении на полгода секторальных санкций против России, срок действия которых истекает 31 июля.
Секторальные санкции были введены 1 августа 2014 года. Они включают запрет на поставки в Россию и вывоз из России вооружения и "связанных с ним материалов", поставки "товаров и технологий двойного назначения", а также предоставление инновационных технологий для нефтедобывающей промышленности. Помимо секторальных санкций ЕС в течение 2014 года ввел запретительные меры в отношении Крыма и Севастополя (продлеваются раз в год) и визовые ограничения против российских граждан (продлеваются раз в полгода).
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