Путин vs Трамп: чем удивит эта встреча

Кремль официально анонсировал вторую встречу президента РФ Владимира Путина с его коллегой из США Дональдом Трампом . Она должна состояться 16 июля в Хельсинки . Два президента обсудят состояние и перспективы развития отношений двух стран и актуальные международные вопросы.

Предстоящий диалог радует не всех. По данным The Times, члены британского кабинета министров опасаются, что Трамп может признать Крым частью РФ и пересмотреть политику санкций. Также в Лондоне подозревают, что российский лидер сумеет убедить американского сократить объем обязательств США перед Европой в военной области, что ослабит оборонные возможности стран НАТО и приведет альянс к кризису.

В частности, в Лондоне допускают, что в целях экономии средств США откажутся осенью принимать участие в военных учениях блока в Норвегии и согласятся создать в Польше военную базу за счет Варшавы на основании двустороннего соглашения, а не на условиях НАТО.

Надо чаще встречаться

Опасения британского правительства — чистой воды алармизм, направленный не столько против России, сколько против Трампа, считает аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок . Он напомнил «Ридусу» , что еще в период президентской гонки в США в 2016 году была тысяча статей о том, что в случае его победы луна упадет на Землю, реки повернут вспять и т. д. И свежие заявления Лондона — из той же серии.

На самом деле, никаких прорывов в этих переговорах, как и в предыдущих, ждать не стоит, полагает эксперт, по той простой причине, что у России и США разные конфигурации власти. Если российский президент захочет что-то изменить во внешней политике, это легко провести по всем остальным ветвям власти меньше, чем за неделю. А в США действует так называемая система сдержек и противовесов. И Трампа крепко держит в своих железных тисках Конгресс.

Республиканская и демократическая партия между собой постоянно ссорятся, но Россия -одна из немногих тем, по которым у них достигнут консенсус, к сожалению, не в нашу пользу. И очевидно, что Трамп, при всей своей своенравности, сам себе не враг, и не будет ссориться с собственной партией ради того, чтобы наладить хорошие отношения с Москвой

«Так что, личная заинтересованность в нормализации отношений есть, а всего остального нет. Опять же, санкции против России утверждены Конгрессом, и Конгресс не будет их снимать, даже если Трамп этого очень захочет», — предупреждает политолог.

Признание Крыма выглядит еще более сомнительным. Не исключено, что на переговорах будет обсуждаться тема безопасности в киберпространстве, предполагает эксперт. Ведущие державы и их руководители понимают, что это одна из растущих сфер, где будет происходить глобальное противостояние в ближайшее время, собственно, уже происходит.

Но и здесь есть подводные камни. С одной стороны, все заинтересованы в том, чтобы попытаться выработать какие-то правила игры и начать наводить порядок в этой области. Но, опять же, как только об этом будет сказано вслух, антироссийский консенсус в США заявит, что Трамп не прав, потому что сначала он должен был вынудить Путина признаться в том, что Россия таки влияла на американские выборы в 2016 году.

Вместе с тем сама по себе встреча президентов РФ и США все-таки необходима и важна, считает Бышок. По его словам, чтобы избежать усиления конфронтации, лидеры великих держав должны встречаться как минимум раз в год, даже если эта встреча будет просто состоять в пожатии рук на камеру и каких-то общих словах о том, что мы за мир во всем мире.

«Это необходимая формальность. Можно сколько угодно обвинять друг друга в чем угодно, но если вы не встречаетесь, хотя бы раз в год, это громче звучит, чем взаимные обвинения. В этом случае не встреча означала бы, что все плохо. А встреча означает, что все плохо, но это нормально, хуже не будет», — поясняет эксперт.

Между Конгрессом и электоратом

Своеволие Трампа сбрасывать со счетов все же не стоит, полагает заместитель директора Института США и Канады Виктор Супян.

«Я бы поостерегся делать какие-либо прогнозы. Если бы мы имели дело с предсказуемым лидером, и было бы понятно, какая логика присутствует в его действиях, я бы сказал, что все ограничится, скорее, декларациями, потому что есть некие принципиальные позиции РФ и объединенного Запада. Но поскольку мы имеем дело с ситуацией непредсказуемой, здесь любые варианты возможны», — отмечает он.

Эксперт тоже не верит в то, что Трамп может совсем уж радикально отойти от согласованной с союзниками США линии в отношении России. Но вместе с тем есть пример Северной Кореи , где еще недавно ситуация казалась едва ли не более сложной.

«Уж как Трамп клеймил несчастного корейского лидера. А потом он стал чуть ли не другом и очень позитивно был охарактеризован. И вообще были достигнуты, хотя бы на уровне деклараций, некие соглашения, которых мало кто ожидал», — напоминает ученый.

Небольшое поле для маневра у президента США все-таки есть: Конгресс принял рамочный закон о санкциях, но конкретные ограничительные меры вводит исполнительная власть.

Накануне парламентских выборов в ноябре Трампу нужно показать избирателям какие-то достижения во внешней политике, отмечает Супян. Между тем, пока хвалится особо нечем. Та же КНДР перестала испытывать ядерное оружие, что уже хорошо, но уничтожать не торопится, а это — главное требование Трампа. В остальном же и вовсе сплошные обострения, причем, с друзьями — и с Европой, и с Канадой , и с Мексикой , не говоря уж о Китае

Хозяину Белого дома необходимо выложить на стол что-то позитивное, но при этом достаточно важное. А важным игроком, безусловно, является Россия. И во всех заявлениях Трампа периодически сквозит мысль о том, что с Россией надо поладить, надо найти общую платформу. С другой стороны, любое его действие вызовет острую реакцию со стороны внешних союзников и внутри страны. Тот же Конгресс настроен крайне отрицательно ко всем возможным изменениям российско-американских отношений в лучшую сторону.

Американский президент накануне встречи оказался в непростом положении, поэтому на переговорах возможно все. Но в любом случае просто так сдавать стратегические позиции Трамп уж точно не будет и потребует что-то взамен. Вопрос в том, что именно, и будет ли это приемлемо для российской стороны.