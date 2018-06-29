Болельщики-иностранцы ответили на вопрос о принадлежности Крыма 

Иностранные болельщики, приехавшие на чемпионат мира по футболу, в интервью изданию «Украина.ру» в четверг рассказали, в какой стране находится Крым.
Чтобы ответить на этот вопрос, фанатам предложили три варианта: на юге России, на севере Украины и на западе Белоруссии. В итоге большинство из них заявили, что полуостров находится на территории РФ.
Болельщиков также спросили о том, когда была Крымская война, и какие страны в ней участвовали. Вопрос исторического характера поставил многих в тупик. Например, некоторые из них думали, что военные действия проходили в XVII-XVIII веках с участием Голландии и даже не существовавших в то время Боснии и Герцеговины и Украины.
Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года после проведения на полуострове референдума, на котором абсолютное большинство избирателей (96,77% от Республики Крым и 95,6% от Севастополя) поддержали данную инициативу. Украина не признала итоги плебисцита и по-прежнему считает полуостров своей территорией.