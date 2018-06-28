В США призвали снижать политическое напряжение

России и США нужно работать над сокращением политического напряжения, поскольку есть компании и в России, и в США, которые заинтересованы в диалоге, особенно две страны вовлечены в вопросы сотрудничества в Арктике, заявила РИА Новости американский сенатор от штата Аляска Лиза Мурковски.
"Я активно работаю над вопросами, связанными (с сотрудничеством с РФ) в Арктике. Конечно, мы имеем много общего с нашими коллегами в России, говорим ли мы о вопросах научных исследований, науке, рыболовстве, торговле или транспорте, которые обсуждаются через Арктический совет. Мы работаем над этими вопросами в течение длительного периода времени. Напряженные споры генерируют заголовки, но важно знать, что сотрудничество на уровне (Арктики) происходит", — сказала она.
"Конечно, есть компании в Аляске и России, которые заинтересованы (в сотрудничестве). Возможно, будет больше возможностей для более тесного сотрудничества. Я думаю, мы все признаем политические проблемы. Мы должны работать над их устранением, но у нас обоих есть области для сотрудничества с большим потенциалом", — добавила Мурковски.