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Захарова заявила о «циничном кощунстве» Украины
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Захарова назвала бесчеловечными новые санкции Украины против России 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Reuters
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала новые санкции, введённые украинской стороной в отношении России.
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Она напомнила, что 22 июня Киев расширил санкционные списки против России, включив в них ряд ветеранских организаций, таких как Всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое братство» и Общероссийская общественная организация «Российский союз ветеранов Афганистана».
«Целью новых украинских санкций является ограничение деятельности данных общественных организаций на территории Украины посредством блокировки их активов, аннулирования лицензий и других финансовых механизмов давления», — сказала она.
При этом она отметила роль этих организаций «в оказании гуманитарной помощи для жителей Донбасса».
«С начала конфликта на юго-востоке Украины «Боевое братство» способствовало сбору и доставке продуктов питания, других необходимых вещей ветеранам, детям и другим уязвимым слоям населения, которые особо подвержены негативным последствиям конфликта. В свою очередь, представители «Российского союза ветеранов Афганистана» направили тонны продовольственной помощи детям Донбасса», — рассказала она.
По словам Захаровой, действия Украины, направленные «на выдавливание неправительственных организаций», которые заботятся об обеспечении гуманитарной безопасности граждан Украины, «неприемлемы и бесчеловечны».
«Отмечаем, что введение санкций в День памяти и скорби отображает желание разобщить народы России и Украины и является циничным кощунством в отношении к нашей общей истории», — заключила она.
22 июня Украина ввела новые санкции против России, в том числе в отношении российских политических партий.
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