Путин рассказал о выводе войск из Сирии

«Все они люди, имеющие опыт и прошедшие испытание боевыми действиями. И вам, и вашими сослуживцам предстоит в полной мере использовать этот опыт для боевой подготовке личного состава здесь, на территории Российской Федерации, для отработки самых сложных нестандартных задач», — подчеркнул глава государства.

11 декабря 2017 года президент России Владимир Путин отдал приказ о выводе российских военнослужащих из Сирии. Глава государства отметил, что задача, стоявшая перед ними, была «в целом решена, решена блестяще». Перед этим подобное распоряжение о сокращении российского военного присутствия в Сирии Путин давал в марте и в декабре 2016 года.

В то же время в 2018-м Сирии замечали вновь прибывающие на Хмеймим российские самолеты, в том числе истребители Су-35С, Су-57, авиалайнер Ту-154М и истребители-бомбардировщики Су-34.