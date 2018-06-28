Порошенко поставил цель вернуть Крым и Донбасс

«Вопрос восстановления суверенитета, вопрос возвращения Крыма и оккупированного Донбасса стоит первым приоритетом перед государством, так же как и установления мира», — заявил Порошенко во время выступления по случаю Дня конституции, которое транслировали украинские телеканалы.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России . Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.