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Порошенко поставил цель вернуть Крым и Донбасс
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Порошенко поставил цель вернуть Крым и Донбасс 

Украина.ру 28 июня 2018
Фото: Украина.ру
Об этом пишет РИА Новости.
«Вопрос восстановления суверенитета, вопрос возвращения Крыма и оккупированного Донбасса стоит первым приоритетом перед государством, так же как и установления мира», — заявил Порошенко во время выступления по случаю Дня конституции, которое транслировали украинские телеканалы.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
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