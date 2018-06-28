В Крыму попросили проверить деятельность «фейковых» украинских структур

Решение принято на заседании мониторинговой группы Общественной палаты Крыма по контролю за соблюдением прав человека нынешней властью Украины по отношению к гражданам Российской Федерации , проживающим в Крыму.

"Руководители фейковых «крымских» структур на Украине возбуждают уголовные дела в отношении российских различных представителей власти и крымчан, поэтому мы обратились с просьбой дать квалифицированную правовую оценку их заявлениям и действиям, а потом будем требовать возбуждения против них уголовных дел", — сказал Иоффе.