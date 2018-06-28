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В Крыму попросили проверить деятельность «фейковых» украинских структур
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В Крыму попросили проверить деятельность «фейковых» украинских структур 

РИА Новости 28 июня 2018
Фото: РИА Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн — РИА Новости. Общественная палата Крыма обратилась в правоохранительные органы с просьбой дать правовую оценку деятельности так называемых «крымских» силовых структур Украины и их руководителей, сообщил РИА Новости глава ОП Григорий Иоффе.
Решение принято на заседании мониторинговой группы Общественной палаты Крыма по контролю за соблюдением прав человека нынешней властью Украины по отношению к гражданам Российской Федерации, проживающим в Крыму.
"Руководители фейковых «крымских» структур на Украине возбуждают уголовные дела в отношении российских различных представителей власти и крымчан, поэтому мы обратились с просьбой дать квалифицированную правовую оценку их заявлениям и действиям, а потом будем требовать возбуждения против них уголовных дел", — сказал Иоффе.
В частности, по его словам, крымские общественники просят дать оценку прокурору Автономной Республики Крым (АРК) при Генпрокуратуре Украины Гюндузу Мамедову, начальнику главного управления СБУ в АРК и городе Севастополе Александру Шмитько, начальнику главного управления Нацполиции в АРК и Севастополе Анатолию Бахчиванжи и постоянному представителю президента Украины в АРК Борису Бабину в связи с их провокационными и антикрымскими высказываниями.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>
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