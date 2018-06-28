Ещё
Встреча Путина и Трампа напугала Великобританию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Номер телефона приравняют к паспорту
Номер телефона приравняют к паспорту

Великобритания опасается, что встреча Путина и Трампа ослабит НАТО 

ТВ Центр 1 час назад
Предстоящая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может сказаться на единстве НАТО, пишет "Интерфакс".
"Господин Трамп может понизить уровень обязательств перед Европой и пойти на компромисс в вопросе обороны НАТО от российской агрессии", — предположили британские министры.
По мнению собеседников издания The Times, после разговора с Путиным Трамп может внести изменения в планы проведения военных учений альянса. В частности, США могут отказаться от участия в осенних учениях НАТО в Норвегии, а также пойти на открытие военной базы в Польше в обход альянса.
Трамп также может объявить о "мирной сделке" и вывести "все вооружения из Европы", признать "аннексию Крыма" и смягчить антироссийские санкции.
Министры намерены обсудить опасность единству Европы на саммите ЕС 28 июня. Британский премьер-министр Тереза Мэй уже выразила готовность противостоять "российским угрозам", если этим перестанут заниматься США.
ТВ Центр: последние новости
В Кремле отреагировали на просьбу Кадырова построить магистраль до Грозного Дата и место встречи Путина и Трампа будут озвучены в четверг Яровая посоветовала президенту Литвы "подключить мозг"
Комментарии11
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин разрешил блокировать карты россиян361
Скандал у Соловьева: ведущий поспорил о Крыме764
США высказались о признании Крыма российским266
РФ предсказали климатическую катастрофу87
Россияне захотели работать четыре дня в неделю67
Видео
02:22
Не давите: Пушков о претензиях Совета Европы к России
Политика Статьи
01:17
Встреча Путина и Трампа напугала Великобританию
Политика
00:45
России предъявили новое обвинение по сбитому MH17
Украина Происшествия
00:58
США высказались о признании Крыма российским
Политика США
06:39
Опасная школьница склоняла детей к суициду
Общество Происшествия
10:04
Конюхов попросил у Путина помощи
Общество Другое
00:05
Собчак заклевали за издевательства над сыном
Шоу-бизнес
02:33
Джигурда объявил о миллионе голосов за «мэра Джигурду»
Шоу-бизнес
03:04
Скандал у Соловьева: ведущий поспорил о Крыме
Общество
03:44
Самая крутая награда для Путина и другие события дня
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение