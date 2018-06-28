Встреча Путина и Трампа напугала Великобританию

Предстоящая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может сказаться на единстве НАТО, пишет "Интерфакс".
"Господин Трамп может понизить уровень обязательств перед Европой и пойти на компромисс в вопросе обороны НАТО от российской агрессии", — предположили британские министры.
По мнению собеседников издания The Times, после разговора с Путиным Трамп может внести изменения в планы проведения военных учений альянса. В частности, США могут отказаться от участия в осенних учениях НАТО в Норвегии, а также пойти на открытие военной базы в Польше в обход альянса.
Трамп также может объявить о "мирной сделке" и вывести "все вооружения из Европы", признать "аннексию Крыма" и смягчить антироссийские санкции.
Министры намерены обсудить опасность единству Европы на саммите ЕС 28 июня. Британский премьер-министр Тереза Мэй уже выразила готовность противостоять "российским угрозам", если этим перестанут заниматься США.