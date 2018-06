Боюсь, что Трамп на встрече с Путиным будет только кивать головой

This. I worry about Putin giving our president a «history» lesson on Russia-Ukraine and our president just nods along. https://t.co/tlifaVAl1n

​Это. Я боюсь, что Путин преподаст нашему президенту урок «истории» о России Украине , а наш президент просто будет кивать головой. — Майкл Макфол, экс-посол США в России.

I wonder if Bolton discussed #Sentsov in his meeting with Putin today?

— Michael McFaul (@McFaul) 28 июня 2018 г.

​Интересно, а обсуждал ли Болтон Сенцова во время своей встречи с Путиным сегодня?— Майкл Макфол, экс-посол США в России.