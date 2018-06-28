Ещё
СМИ: Мэй призовет участников саммита ЕС следовать жесткой линии в отношении России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: Мэй призовет участников саммита ЕС следовать жесткой линии в отношении России 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Карельские вести
ЛОНДОН, 28 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призовет участников открывающегося в четверг в Брюсселе двухдневного саммита ЕС следовать жесткой линии в отношении России. Об этом сообщает агентство Press Association со ссылкой на правительственные источники.
По их информации, Мэй надеется, что лидеры 28 стран ЕС поддержат продление антироссийских санкций. Она также подчеркнет необходимость дальнейших действий, включая принятие мер, направленных на борьбу с пропагандой и дезинформацией, распространяемых, как утверждается, Москвой.
Санкционная политика ЕС в отношении России включает три независимых направления: визовые ограничения против российских граждан, экономические санкции против ряда российских госкомпаний нефтяного, оборонного и финансового секторов, а также ограничительные меры против Крыма. Все эти меры были приняты в течение 2014 года. Два первых блока продлеваются раз в полгода, а запретительные меры против Крыма — раз в год.
На саммите также будет затрагиваться ситуация с расследованием крушения Boeing на Украине в июле 2014 года.
ТАСС: последние новости
"Известия": Кадыров считает, что для борьбы с коррупцией в РФ нужно поменять культуру День Перу прошел в Парке футбола на Красной площади Премьер Италии обсудил с помощником президента США встречу с Трампом
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скандал у Соловьева: ведущий поспорил о Крыме675
«Кошмар для Европы»88
США высказались о признании Крыма российским247
В Раде «нашли способ» заставить РФ уважать Украину97
Путин разрешил блокировать кредитки россиян119
Видео
02:22
Не давите: Пушков о претензиях Совета Европы к России
Политика Статьи
00:45
России предъявили новое обвинение по сбитому MH17
Украина Происшествия
00:58
США высказались о признании Крыма российским
Политика США
10:04
Конюхов попросил у Путина помощи
Общество Другое
02:33
Джигурда объявил о миллионе голосов за «мэра Джигурду»
Шоу-бизнес
03:04
Скандал у Соловьева: ведущий поспорил о Крыме
Общество
03:44
Самая крутая награда для Путина и другие события дня
В мире
00:32
Пожар в «Атриуме»: первые подробности
Пожары Вещи
03:14
CNN: российский певец затроллил Трампа
В мире Статьи
02:07
Рыжий «Иванушка»: я еле выжил
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение