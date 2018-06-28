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Кадыров рассказала о «карьере» футбольног отренера
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Кадыров заявил, что футбольный тренер из него не получился бы 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров считает, что футбольный тренер из него не получился бы, несмотря на то, что он умеет мотивировать футболистов.
Автор-исполнитель Семен Слепаков 11 июня опубликовал на YouTube видео с юмористической песней, в которой предложил назначить главу Чечни Рамзана Кадырова "твердого, как пармезан", тренером сборной России по футболу. Кадыров заявил, что песня Слепакова ему понравилась и он "искренне посмеялся".
"Нет, из меня тренера никогда не получится", — сказал Кадыров в интервью газете "Известия".
Он также добавил, что в России сейчас ищут хороших футбольных тренеров. "Их надо воспитывать, открывать школы, всячески помогать. Это сложная работа — футбол. Бегать за мячиком только в детстве было можно, сейчас это целая система. Больше надо думать головой, чем ногами", — считает Кадыров.
По словам главы Чечни, как болельщик он всегда персонально обращается к каждому футболисту со словами поддержки. "Надо найти частоту футболиста и чуть-чуть направить его", — добавил Кадыров.
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