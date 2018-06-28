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Кадыров назвал лучший способ борьбы с коррупцией
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Кадыров назвал лучший способ борьбы с коррупцией 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © РИА Новости / Саид Царнаев
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров считает, что лучшее наказание для чиновника, пойманного на коррупционных нарушениях, — конфискация всего, что тот имеет.
По его мнению, аресты губернаторов, глав районов, чиновников заканчиваются судом, после которого отбывший наказание выйдет "и снова станет богатым человеком".
"Поэтому у нас другая стратегия: если мы видим, что человек допустил ошибку, деньги у него забираем и строим социальный объект, дорогу или помогаем людям… Я считаю, если воровал человек, у него надо полностью всё забрать", — сказал Кадыров в интервью газете "Известия".
Также глава республики считает, что "если руководитель не захочет, ни один человек не будет воровать, ни одной копейки, могут где-то что-то придумывать, но не смогут, если руководитель будет заниматься делом днем и ночью".
Отвечая на вопрос об эффективности таких мер, Кадыров сказал: "Это действует очень хорошо".
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