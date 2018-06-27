Россия обвинила Запад в шантаже

По его словам, страны Запада «играли явно не по правилам». «Дипломаты группы поддержки Великобритании буквально табунами ходили по министерствам иностранных дел различных государств, прессинговали, давили, — рассказал дипломат. — Нам известны даже случаи открытого шантажа наших ближайших союзников, к которому они прибегали».

Фиджи, Шульгин также сообщил, что за день до конференции стран-участников представители малых островных государств заполонили зал заседаний. В частности, пришли люди, представляющие Острова Кука, Соломоновы острова Тувалу . «Все они с удивительным единодушием активно продвигали, выступали адвокатами британского проекта», — добавил постпред.

Ранее 27 июня члены ОЗХО одобрили проект, наделяющий ее полномочиями устанавливать виновных в применении химического оружия. Такое решение было принято в ходе голосования на спецсессии в Гааге , «за» отдали 82 голоса, «против» — 24.

Вопрос об ответственности за применение химоружия в последние годы неоднократно поднимался из-за ситуации в Сирии . За время войны в стране не раз появлялись сообщения об инцидентах с боевыми отравляющими веществами. Миссия ОЗХО неоднократно подтверждала химатаки, однако установление виновных не входило в ее полномочия.