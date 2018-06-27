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Согласовано место встречи Путина и Трампа
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Согласовано место встречи Путина и Трампа 

Газета.Ru 35 минут назад
Фото: Reuters
Дата и место встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа были согласованы в ходе визита в Кремль советника главы Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона и будут преданы огласке в четверг, 28 июня. Об этом рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков. Он добавил, что местом встречи будет «третья сторона» — удобный для обоих глав государств город.
Дата и место встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа были согласованы в среду, 27 июня, в ходе визита в Кремль советника главы Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона, передает НСН.
Об этом рассказал помощник Владимира Путина Юрий Ушаков. Он отметил, что вопрос о встрече лидеров двух стран обсуждается давно по закрытым каналам.
«До встречи были проведены закрытые контакты, в ходе которых согласовывались параметры и возможность саммита», — указал чиновник.
Он добавил, что местом встречи будет «третья сторона» — удобный для обоих глав государств город. Ушаков также отметил важность будущих переговоров.
«Эта встреча имеет огромное значение и для России, и для Америки, имеет огромное значение для всей международной обстановки. Я думаю, что это главное международное событие этого лета будет», — сказал помощник Путина.
По его словам, встреча Путина и Трампа пройдет в формате тет-а-тет и, скорее всего, продлится несколько часов.
«Встреча может дать хороший импульс к развитию отношений», — резюмировал Ушаков.
Несколькими часами ранее американское издание Politico со ссылкой на свои источники сообщало, что лидеры России и США могут провести встречу в Хельсинки.
В мае нынешнего года телеканал CNN сообщал, что Дональд Трамп пытался узнать у федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, как ему лучше разговаривать с Владимиром Путиным. Трамп хотел узнать способы работы с Путиным, но «непонятно, дала ли [Ангела] Меркель какой-то совет», сообщали американские журналисты.
Разговор произошел в ходе встречи лидеров ФРГ и Соединенных Штатов в Вашингтоне 27 апреля. Источники CNN сообщили, что общение Трампа и Меркель в некоторых местах проходило напряженно.
Перед началом диалога хозяин Овального кабинета напомнил о своем «очень жестком» курсе внешней политики по отношению к Кремлю, но при этом высказался в поддержку нормализации отношений с РФ. При этом официальные лица американского правительства дали понять, что «Трамп временами на самом деле, как казалось, не слушал ответов».
Месяцем ранее Трамп в ходе телефонного разговора с Путиным предложил провести двустороннюю встречу в Белом доме. Об этом рассказывал Ушаков.
«Если все будет нормально, я надеюсь, что американцы не откажутся от своего предложения обсуждать возможность проведения саммита. Когда наши президенты беседовали по телефону, то Трамп предложил первую встречу провести в Вашингтоне, в Белом доме», — пояснял помощник президента России.
«Мы, возможно, встретимся в не столь далеком будущем, чтобы мы смогли обсудить гонку вооружений, Украину, Сирию, Северную Корею и другие вещи», — отметил американский президент.
Первая встреча Путина и Трампа прошла 7 июля 2017 года на саммите G20 в немецком Гамбурге и носила напряженный характер из-за обсуждения темы обвинений Москвы со стороны американских спецслужб во «вмешательстве» в президентские выборы в США в ноябре 2016 года.
Однако стоит отметить, что, тем не менее, встреча американского и российского лидеров стала одним из главных событий первого дня саммита «двадцатки». На переговорах также присутствовали глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Вопреки заявленным 30–40 минутам встреча продлилась более двух часов.
Затем — 11 ноября 2017 года — во второй день 25-го саммита форума Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество во вьетнамском Дананге во время церемонии фотографирования президенты провели встречу «на ногах».
Хотя сам Трамп и говорил о необходимости встречи со своим российским коллегой на полях саммита, администрациям президентов не удалось согласовать графики. В итоге президенты вели активную беседу в свободное от других мероприятий время — пока шли на церемонию фотографирования. Тем не менее, их короткий разговор оказался крайне эффективным.
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