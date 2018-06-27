Согласовано место встречи Путина и Трампа

Дата и место встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа были согласованы в среду, 27 июня, в ходе визита в Кремль советника главы Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона, передает НСН.

Об этом рассказал помощник Владимира Путина Юрий Ушаков. Он отметил, что вопрос о встрече лидеров двух стран обсуждается давно по закрытым каналам.

«До встречи были проведены закрытые контакты, в ходе которых согласовывались параметры и возможность саммита», — указал чиновник.

Он добавил, что местом встречи будет «третья сторона» — удобный для обоих глав государств город. Ушаков также отметил важность будущих переговоров.

«Эта встреча имеет огромное значение и для России, и для Америки, имеет огромное значение для всей международной обстановки. Я думаю, что это главное международное событие этого лета будет», — сказал помощник Путина.

По его словам, встреча Путина и Трампа пройдет в формате тет-а-тет и, скорее всего, продлится несколько часов.

«Встреча может дать хороший импульс к развитию отношений», — резюмировал Ушаков.

Несколькими часами ранее американское издание Politico со ссылкой на свои источники сообщало, что лидеры России и США могут провести встречу в Хельсинки

В мае нынешнего года телеканал CNN сообщал, что Дональд Трамп пытался узнать у федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, как ему лучше разговаривать с Владимиром Путиным. Трамп хотел узнать способы работы с Путиным, но «непонятно, дала ли [Ангела] Меркель какой-то совет», сообщали американские журналисты.

Разговор произошел в ходе встречи лидеров ФРГ и Соединенных Штатов в Вашингтоне 27 апреля. Источники CNN сообщили, что общение Трампа и Меркель в некоторых местах проходило напряженно.

Перед началом диалога хозяин Овального кабинета напомнил о своем «очень жестком» курсе внешней политики по отношению к Кремлю, но при этом высказался в поддержку нормализации отношений с РФ. При этом официальные лица американского правительства дали понять, что «Трамп временами на самом деле, как казалось, не слушал ответов».

Месяцем ранее Трамп в ходе телефонного разговора с Путиным предложил провести двустороннюю встречу в Белом доме. Об этом рассказывал Ушаков.

«Если все будет нормально, я надеюсь, что американцы не откажутся от своего предложения обсуждать возможность проведения саммита. Когда наши президенты беседовали по телефону, то Трамп предложил первую встречу провести в Вашингтоне, в Белом доме», — пояснял помощник президента России.

«Мы, возможно, встретимся в не столь далеком будущем, чтобы мы смогли обсудить гонку вооружений, Украину, Сирию, Северную Корею и другие вещи», — отметил американский президент.

Первая встреча Путина и Трампа прошла 7 июля 2017 года на саммите G20 в немецком Гамбурге и носила напряженный характер из-за обсуждения темы обвинений Москвы со стороны американских спецслужб во «вмешательстве» в президентские выборы в США в ноябре 2016 года.

Однако стоит отметить, что, тем не менее, встреча американского и российского лидеров стала одним из главных событий первого дня саммита «двадцатки». На переговорах также присутствовали глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон . Вопреки заявленным 30–40 минутам встреча продлилась более двух часов.

Затем — 11 ноября 2017 года — во второй день 25-го саммита форума Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество во вьетнамском Дананге во время церемонии фотографирования президенты провели встречу «на ногах».

Хотя сам Трамп и говорил о необходимости встречи со своим российским коллегой на полях саммита, администрациям президентов не удалось согласовать графики. В итоге президенты вели активную беседу в свободное от других мероприятий время — пока шли на церемонию фотографирования. Тем не менее, их короткий разговор оказался крайне эффективным.