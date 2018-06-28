Названо место встречи Трампа и Путина

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Fox: Трамп и Путин встретятся в Хельсинки 

ТАСС 4 часа назад
Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится в столице Финляндии Хельсинки. Об этом сообщил в четверг телеканал Fox News со ссылкой на источник.
"Мы только что узнали, что столица Финляндии Хельсинки станет местом запланированного саммита между президентом Трампом и Владимиром Путиным, — передает телеканал. — Источник сообщил Fox News, что время встречи будет объявлено позднее сегодня".
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