Названо место встречи Трампа и Путина

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится в столице Финляндии Хельсинки. Об этом сообщил в четверг телеканал Fox News со ссылкой на источник.
"Мы только что узнали, что столица Финляндии Хельсинки станет местом запланированного саммита между президентом Трампом и Владимиром Путиным, — передает телеканал. — Источник сообщил Fox News, что время встречи будет объявлено позднее сегодня".
JUST IN: Summit between @POTUS and Putin to be in Helsinki, Finland pic.twitter.com/zCcSFabtOU— Fox News (@FoxNews) 28 июня 2018 г.