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США высказались о признании Крыма российским
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Болтон прокомментировал возможность признания США Крыма российским 

RT на русском 1 час назад
Признание Крыма частью России не соответствует позиции Соединённых Штатов, заявил советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон.
«Это не является позицией Соединённых Штатов», — заявил он, отвечая на вопрос, признает ли американский президент Дональд Трамп присоединение Крыма к России.
Ранее СМИ со ссылкой на источники писали, что Трамп заявил главам стран «Большой семёрки», что Крым является российским. В Белом доме не стали опровергать или подтверждать эту информацию.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.
RT на русском: последние новости
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