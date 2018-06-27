Кремль сделал заявление по встрече Путина и Трампа

Встреча пройдет в третьей стране, время и место выбрано удобно для обеих сторон, сообщил он. В ходе встречи Путина с Болтоном обсуждались приоритетные вопросы, они будут затронуты и на саммите.

По словам Ушакова, Путин и Трамп встретятся в середине назначенного дня, в течение нескольких часов обсудят Сирию , двусторонние отношения и вопросы разоружения.

По итогам саммита, о времени и месте которого объявят завтра, может быть принято совместное заявление.