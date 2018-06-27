Кремль сделал заявление по встрече Путина и Трампа 

На встрече президента России Владимира Путина и советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона была согласована встреча Путина с президентом США Дональдом Трампом, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Его слова приводит «Интерфакс».
Встреча пройдет в третьей стране, время и место выбрано удобно для обеих сторон, сообщил он. В ходе встречи Путина с Болтоном обсуждались приоритетные вопросы, они будут затронуты и на саммите.
По словам Ушакова, Путин и Трамп встретятся в середине назначенного дня, в течение нескольких часов обсудят Сирию, двусторонние отношения и вопросы разоружения.
По итогам саммита, о времени и месте которого объявят завтра, может быть принято совместное заявление.