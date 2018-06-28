Российские олигархи рискуют потерять все должности

Лицам с двойным гражданством могут запретить занимать практически любой пост

Госдуму внесён законопроект, который практически накладывает запрет лицам с двойным гражданством и даже с видом на жительство занимать сколько-нибудь серьёзные должности в России . Им предусматривается внесение изменений в ст. 6 статей «Закона о гражданстве РФ».

Законопроект за №496313-7 был внесен 26 июня депутатом С. Ивановым и уже зарегистрирован на сайте палаты. Документ уже просмотрен председателем Думы Вячеславом Володиным и направлен в комитеты для изучения.

Изучать есть что. Законопроектом предлагается уточнить, кого следует именовать лицами с двойным гражданством. По мнению Иванова, это не просто человек, который получил паспорт иностранного государства. К ним он предлагает приравнять и тех, кто имеет вид на жительство и вообще любой другой документ, подтверждающий право на постоянное пребывание в той или иной стране.

Таким людям предлагается запретить практически любое участие не только в политической, но и общественной и, даже профессиональной деятельности. Такой человек не имеет права быть избранным как в федеральные законодательные органы, так и в региональные.

Ему будет запрещено замещать должности в муниципальной и государственной гражданской службе. То есть, практически никакую должность занять уже будет нельзя. Даже стать главой забытого богом села на краю географии — тоже. Правда, есть послабление — это не касается государств, с которыми у России имеется соответствующий договор.

Человеку с двойным гражданством будет запрещено становиться акционером любого предприятия, если там присутствует хоть небольшая доля государства. И уж тем более закрыта дорога в госкорпорации на любые должности. Таким образом, «Газпром» или «Роснефть» не смогут привлечь специалистов, если у них есть два паспорта или просто вид на жительство на Карибах.

Соответственно, запрещен вход в федеральные унитарные госпредприятия. Нельзя будет работать в Центральном банке РФ , а также в «иных предусмотренных российским законодательством случаях».

Особенно любопытен пункт, запрещающий работать в федеральных СМИ. Понятие «федеральное» — достаточно условное и не является юридическим термином. Оно определяется исключительно местом, которое занимает в медийном пространстве страны, и никак не зависит от формы собственности.

К тому же то или иное СМИ может быть очень популярным, а может перестать интересовать потребителя. Любопытно, как депутат или наша власть будут определять в этом случае федеральное оно или нет? Кажется, этот пункт говорит об отсутствии понимания у депутата С. Иванова как построены отечественные СМИ и каким образом организована их работа.

В действующей редакции ст.6 «Закона о гражданстве РФ» говорится только о порядке подачи уведомления о наличии двойного гражданства или вида на жительства. Никаких запретительных мер там не предусмотрено, списка с запретом на профессию и занимаемые должности также нет.

Тот аспект, что человек с иностранным паспортом или видом на жительство всё же является гражданином России, а значит обладает всеми правами, которые дает отечественный паспорт, в голову депутату Иванову, похоже, не приходила. И таким образом он фактически обесценивает саму суть российского гражданства.

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Thierry Roge