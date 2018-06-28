Ещё
Путин посетит парк футбола на Красной площади
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Российские ВКС нанесли удар у турецкой границы
Российские ВКС нанесли удар у турецкой границы

Путин посетит парк футбола на Красной площади 

ТАСС 28 июня 2018
Фото: .tass.ru
Президент РФ Владимир Путин в четверг посетит на Красной площади Парк футбола чемпионата мира 2018 года. Как сообщила пресс-служба президента, также в четверг глава государства примет в Кремле выпускников военных вузов.
Футбол на Красной площади
В оргкомитете "Россия — 2018" сообщили ТАСС, что, как ожидается, Путин и глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в четверг в Парке футбола на Красной площади дадут старт матчу между командой легенд ФИФА и юношеским клубом "Тотем" из Красноярска. В команде легенд сыграют чемпионы мира разных лет — немец Лотар Маттеус (1990), испанцы Икер Касильяс и Карлес Пуйоль (2010), бразилец Роналдо (1994, 2002), а также бывшие футболисты сборной России Алексей Смертин и Дмитрий Булыкин.
"Тотем" был основан в 2003 году, команда является чемпионом мира 2016 года среди детских домов и школ-интернатов. В клубе наряду с другими ребятами тренируются 45 воспитанников красноярского детского дома №1 и 20 детей из неблагополучных семей. В марте перед товарищеским матчем между сборными России и Бразилии "Тотем" был представлен в качестве коллективного посла чемпионата мира. Путин ранее уже встречался с юными футболистами — в 2016 году на полях форума "Сообщество" в Москве и в феврале 2018 года во время своей рабочей поездки в Красноярск.
Парк футбола чемпионата мира на Красной площади открылся 21 июня. Здесь он будет работать до завершения турнира. Парк начал свой путь 24 марта в Сочи, после чего каждые выходные перемещался по городам чемпионата мира — Ростов-на-Дону, Волгоград, Саранск, Самара, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Санкт-Петербурге и Калининград. Здесь проходят мастер-классы и автограф-сессии зарубежных и российских звезд футбола, игры на открытом воздухе. Болельщики могут поучаствовать в мультимедийных викторинах и попробовать свои силы на футбольных аттракционах.
Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Путин посещал матч открытия ЧМ-2018 в "Лужниках", в котором сборная России победила команду Саудовской Аравии (5:0). В дни чемпионата президент России проводит также ряд встреч с иностранными лидерами, прибывающими на соревнования.
Прием в честь лучших
"28 июня Владимир Путин поздравит выпускников военно-учебных заведений Минобороны России и других силовых ведомств на торжественном приеме, который ежегодно организуется в их честь в Кремле", — говорится в сообщении пресс-службы президента. Эта традиция была заложена в 1935 году и прерывалась только на несколько лет — с 1941 по 1957 год. На прием, как сообщили в пресс-службе, приглашены 800 лучших выпускников вузов Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии и организаций высшего образования МВД и ФСИН России.
Традиционно на таких мероприятиях президент обращается с речью к выпускникам, в которой поздравляет их с окончанием учебы и очерчивает круг задач, стоящих перед Вооруженными силами, правоохранительными органами и спецслужбами.
ТАСС: последние новости
Путин проведет 3 июля встречу с врио губернатора Ивановской области В Госдуме уточнили критерии для признания физлица СМИ-иноагентом Глава делегации Конгресса сообщил, что обсудил с Лавровым саммит в Хельсинки
Комментарии  Ещё 90 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Валютные резервы России оказались под угрозой232
На Украине предложили топить российские корабли273
Россию обязали заплатить за СССР36
Балерина лишилась ног после отдыха на катере7
«Путин нанес удар по животу Европы — по Балканам»58
Видео
03:42
Газпром заявил о победе над Польшей
Компании
00:29
«Северный поток-2» расколол ЕС
Экономика
04:01
«Они не светятся»: чернобыльский волк дошел до России
Наука и техника Наука
01:16
«Лежбище голых тел» появилось в Красноярске
Общество
00:27
Воздушный шар с людьми приземлился на провода и взорвался
Происшествия
01:41
В военном параде в Минске приняли участие женщины
Армия Войска
01:48
Балерина лишилась ног после отдыха на катере
Происшествия
00:06
Пролёт вертолёта ВСУ над пляжем в Мариуполе
В мире
01:27
На Украине предложили топить российские корабли
Войска Армия
00:36
Племянницу Скрипаля выдвинули в депутаты
Политика Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение