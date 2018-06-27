Президент Польши: Варшава против перезагрузки отношений с Россией

«Мы будем против всех действий, которые были бы нацелены на какую-либо перезагрузку в отношениях с Россией», — отметил Дуда.

«Мы не сторонники того, чтобы изолировать Россию», — сказал он, подчеркнув, что, учитывая политику Москвы , в том числе в отношении Украины Варшава также и «не сторонник того, чтобы повышать уровень диалога с Россией». «Мы считаем, что он должен остаться на том же уровне», — добавил польский лидер, выступив за сохранение санкций против России.

«Сначала Россия должна продемонстрировать добрую волю, показать, что хочет присоединиться к серьезному разговору об укреплении мира, успокоении ситуации, так как сейчас она, к сожалению, агрессор. Это факт», — добавил Дуда.