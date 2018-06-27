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Президент Польши: Варшава против перезагрузки отношений с Россией
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Президент Польши: Варшава против перезагрузки отношений с Россией 

BFM.RU 27 июня 2018
Польша настаивает на сохранении введенных в отношении России санкций и будет выступать против любых шагов, направленных на перезагрузку отношений с РФ. Об этом заявил в Риге президент республики Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с президентом Латвии Раймондсом Вейонисом, передает ТАСС.
«Мы будем против всех действий, которые были бы нацелены на какую-либо перезагрузку в отношениях с Россией», — отметил Дуда.
«Мы не сторонники того, чтобы изолировать Россию», — сказал он, подчеркнув, что, учитывая политику Москвы, в том числе в отношении Украины, Варшава также и «не сторонник того, чтобы повышать уровень диалога с Россией». «Мы считаем, что он должен остаться на том же уровне», — добавил польский лидер, выступив за сохранение санкций против России.
«Сначала Россия должна продемонстрировать добрую волю, показать, что хочет присоединиться к серьезному разговору об укреплении мира, успокоении ситуации, так как сейчас она, к сожалению, агрессор. Это факт», — добавил Дуда.
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