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Медведев предложил рассмотреть вопрос о продлении контрсанкций на 2019 год
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Медведев предложил рассмотреть вопрос о продлении контрсанкций на 2019 год
ТАСС
1 час назад
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Глава правительства на совещании по международной торговле также предложил обсудить дальнейшие шаги с учетом ограничительных мер в отношении
РФ
.
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