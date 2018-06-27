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Медведев предложил рассмотреть вопрос о продлении контрсанкций на 2019 год
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Названа сумма ограничения платы наличными
Названа сумма ограничения платы наличными

Медведев предложил рассмотреть вопрос о продлении контрсанкций на 2019 год 

ТАСС 1 час назад
Глава правительства на совещании по международной торговле также предложил обсудить дальнейшие шаги с учетом ограничительных мер в отношении РФ.
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