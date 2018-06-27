Трамп встретится с Путиным на финале ЧМ-2018?

Джон Болтон отправляется в Москву обсуждать встречу Трампа с Путиным, а возможно, и их визит на ЧМ-2018

Выбор времени для проведения саммита вызывает подозрения в том, что Трамп, похваставший в этом месяце, что ЧМ-2026 состоится в Северной Америке, может опровергнуть ожидания и приехать в российскую столицу на финальный матч чемпионата мира по футболу.

О поездке на игру задумался Биньямин Нетаньяху , а Махмуд Аббас уже принял приглашение Путина посетить финал. Таким образом, нельзя исключать, что на этом международном спортивном мероприятии состоится израильско-палестинский саммит.

В среду Болтон встретится в Москве с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым , о чем на этой неделе сообщила российская сторона. Государственное информационное агентство ТАСС заявило, что Болтон и Лавров «проведут консультации о возможной встрече американского и российского президентов».

Специальный помощник президента, а в прошлом пресс-секретарь Болтона Гаррет Маркис (Garrett Marquis) сообщил на прошлой неделе в Твиттере, что советник по национальной безопасности отправится в российскую столицу для обсуждения встречи Трампа и Путина после посещения Лондона и Рима

Мексики и В любом случае, саммит ожидается в июле, когда Трамп будет в Европе. 11-12 июля он примет участие во встрече НАТО Брюсселе . Там дискуссия будет очень напряженной из-за его решения ввести пошлины для Канады Евросоюза , которые являются важными партнерами США в области торговли и безопасности.

Затем 13 июля он начнет свой несколько раз откладывавшийся визит в Соединенное Королевство и останется там как минимум до следующего дня, так как ему предстоят переговоры с Терезой Мэй и встреча с королевой в Виндзорском дворце.

Финал чемпионата мира состоится 15 июля на московском стадионе «Лужники», где проходили главные мероприятия Олимпиады 1980 года, которую США бойкотировали.

Поскольку финальная игра пройдет после визита Трампа в Британию, появились слухи о том, что 15 июля он может встретиться с Путиным и даже приехать в Москву на матч. После того, как ФИФА 13 июня приняла решение о проведении ЧМ-2026 в США, Мексике и Канаде, положительно ответив на их коллективную заявку, американский президент купается в лучах футбольной славы.

Отвечая ранее на вопрос о том, приедет ли Трамп на чемпионат мира, путинский пресс-секретарь сказал, что российский президент «рад видеть всех гостей в Москве, и это определенно относится к гостям самого высокого уровня из США».

Один кремлевский источник рассказал во вторник, что информация о возможном приезде американского президента на финал чемпионата «искажена» и «неточна». Однако он признал, что некоторые вопросы действительно обсуждаются с Вашингтоном по дипломатическим каналам.

«Я думаю, это возможно, ведь Трамп такой человек, который способен опровергнуть ожидания, — сказал ведущий московский аналитик по вопросам внешней политики Федор Лукьянов. — Но приехать в Москву на встречу с человеком, которого уже полтора года обвиняют в сговоре с тобой, продемонстрировать ему мощную политическую поддержку, приехать на чемпионат мира, который пусть слабо, но пытаются бойкотировать твои союзники — ну нет, это уже слишком».

По мнению Лукьянова, два руководителя, скорее всего, встретятся на нейтральной территории в Вене и обсудят возобновление сотрудничества по контролю ядерных вооружений. В последних сообщениях СМИ также говорится о том, что Белый дом рассматривает в качестве места проведения саммита австрийскую столицу.

Трамп, который давно уже призывает к улучшению отношений с Россией , встречался с Путиным в ноябре на Азиатско-Тихоокеанском саммите во Вьетнаме

Израильская пресса сообщила на этой неделе, что Нетаньяху может посетить финальный матч чемпионата, если будут выполнены требования по обеспечению безопасности. Палестинский посол в Москве уже подтвердил, что в Россию приедет Аббас.

Эммануэль Макрон после встречи с Путиным в мае на петербургском экономическом форуме заявил, что приедет в Россию, если Франция дойдет до полуфинала.

С начала чемпионата в России побывало немало высокопоставленных руководителей, включая наследного принца Саудовской Аравии , который вместе с Путиным и главой ФИФА Джанни Инфантино смотрел матч открытия, где Россия победила со счетом 5-0. Однако лидеры ведущих стран Запада отказались от поездки в Москву.

Британские министры и члены королевской семьи бойкотировали это мероприятие из-за отравления в Солсбери.

The Telegraph UK, Великобритания