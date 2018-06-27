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Саакашвили готовится изменить историю Украины
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Саакашвили готовится изменить историю Украины
News.ru
1 час назад
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Бывший президент
Грузии
Михаил Саакашвили
объявил о подготовке к участию в праймериз перед выборами президента на
Украине
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