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Саакашвили готовится изменить историю Украины
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Саакашвили готовится изменить историю Украины 

News.ru 1 час назад
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили объявил о подготовке к участию в праймериз перед выборами президента на Украине
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