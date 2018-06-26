Ещё
Шахов останется главой МЧС Крыма — Аксенов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шахов останется главой МЧС Крыма — Аксенов 

РИА Новости Крым 26 июня 2018
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн — РИА Новости Крым. Экс-начальник главного управления МЧС России по Республике Крым Сергей Шахов сохранит за собой пост министра по чрезвычайным ситуациям РК. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Республики Сергей Аксенов.
"Мной принято решение о том, что Сергей Николаевич Шахов останется работать в Совете министров Республики Крым на должности министра по чрезвычайным ситуациям. За прошедшие 4 года Сергей Николаевич проявил себя отличным руководителем, настоящим другом и членом команды. Продолжаем совместную работу во благо Республики Крым и Российской Федерации", — написал Аксенов.
В начале июня резидент России Владимир Путин уволил генерал-лейтенанта внутренней службы Сергея Шахова с должности начальника крымского главка МЧС России. Временно исполняющим обязанности руководителя ведомства назначен Александр Еремеев, ранее занимавший должности в структурах МЧС в Красноярском крае.
Сергей Шахов занимал руководящие посты в крымском МЧС с 2003 года. В 2011-м возглавил главное управление МЧС Украины в АРК. После воссоединения полуострова с Россией занял должность начальника главка МЧС России. Одновременно является министром чрезвычайных ситуаций Республики Крым.
РИА Новости Крым: последние новости
Путин и Трамп могут встретиться на саммитах в Азии и Аргентине Киевский канал назвал Путина "президентом Украины" Госсекретарь США рассказал, что Путин и Трамп обсудят в Хельсинки
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде137
В Петербурге прогремел взрыв
Тест: Выжили бы вы в царской России?26
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа24
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17336
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
02:49
90 человек съели шаурму и пожалели
Происшествия
01:01
Трампа окрестили «пуделем Путина»
В мире
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия Войска
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
13:05
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
00:23
Появились подробности задержания Дрыманова
Происшествия Криминал
00:07
Уезжавших с ЧМ-2018 полицейских утрамбовали в поезд
Общество
08:35
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение