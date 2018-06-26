СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн — РИА Новости Крым. Экс-начальник главного управления МЧС России по Республике Крым Сергей Шахов сохранит за собой пост министра по чрезвычайным ситуациям РК. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Республики Сергей Аксенов.
"Мной принято решение о том, что Сергей Николаевич Шахов останется работать в Совете министров Республики Крым на должности министра по чрезвычайным ситуациям. За прошедшие 4 года Сергей Николаевич проявил себя отличным руководителем, настоящим другом и членом команды. Продолжаем совместную работу во благо Республики Крым и Российской Федерации", — написал Аксенов.
В начале июня резидент России Владимир Путин уволил генерал-лейтенанта внутренней службы Сергея Шахова с должности начальника крымского главка МЧС России. Временно исполняющим обязанности руководителя ведомства назначен Александр Еремеев, ранее занимавший должности в структурах МЧС в Красноярском крае.
Сергей Шахов занимал руководящие посты в крымском МЧС с 2003 года. В 2011-м возглавил главное управление МЧС Украины в АРК. После воссоединения полуострова с Россией занял должность начальника главка МЧС России. Одновременно является министром чрезвычайных ситуаций Республики Крым.