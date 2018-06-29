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Помпео и избранный президент Колумбии обсудили Венесуэлу
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Помпео и избранный президент Колумбии обсудили Венесуэлу 

Газета.Ru 7 минут назад
Фото: Jonathan Ernst/Reuters
Госсекретарь США Майк Помпео встретился с Иваном Дуке, который победил на президентских выборах в Колумбии. Об этом сообщается на сайте Госдепа.
Как отмечается, в ходе встречи стороны обсудили борьбу с наркотрафиком между США и Колумбией, а также рассмотрели вопрос о восстановлении демократии в Венесуэле.
При этом Помпео поздравил Дуке с победой на выборах и добавил, что США поддерживают справедливый и продолжительный мир в Колумбии.
Ранее действующий президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос поздравил кандидата от правой партии «Демократический центр» Ивана Дуке с победой на выборах главы государства.
Как отмечалось, Дуке стал самым молодым из кандидатов в президенты на выборах в Колумбии, ему 41 год.
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