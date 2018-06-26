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«Гибкий подход» к РФ: улыбки в лицо и гадости по периметру
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«Гибкий подход» Помпео к России сочетает в себе «улыбки в лицо» и «гадости по периметру» 

ФБА «Экономика сегодня» 2 часа назад
Фото: Li Muzi / Xinhua
Говоря о большей гибкости в отношениях США с Россией, госсекретарь Помпео имеет ввиду возвращение к прежней тактики Вашингтона — восстановить формально приличные контакты с Москвой, при этом нагнетая обстановку в соседних с РФ странах. Такое мнение высказал директор Института новейших государств, политолог, международный эксперт Алексей Мартынов.
Государственный департамент США готов искать сферы взаимодействия с Россией. Об этом заявил глава ведомства Майк Помпео.
"Есть много вещей, относительно которых у нас есть разногласия. У нас чрезвычайно различные ценности, но есть и области, где мы находим совпадения. Задача для госсекретаря — выявить такие области, в которых мы можем работать, в то же время обеспечивая безопасность Америки от худших действий со стороны властей таких стран", — сказал Помпео в интервью The Wall Street Journal, отметив также, что Соединенным Штатам нужно проявлять не только настойчивость, но и гибкость в отношении России и Китая.

Вдоль границ

Во-первых, это все-таки личное мнение Помпео, а не американских элит, это, скорей, обращение к ним, отмечает Алексей Мартынов.
"Во-вторых, высказывание главы Госдепа последовало после его встречи с молдавским премьером Филипом, остро антироссийски настроенным. Помпео, по сути, обращается к элитам с предложением вернуться к прежней внешнеполитической тактике. Суть этой тактики проста — улыбаться Москве, при этом гадить ей по периметру. Это куда более эффективно, чем не иметь никаких отношений с Россией и никакого профита от этих отношений", — считает эксперт ФБА "Экономика сегодня".
Накануне в Вашингтона премьер Молдавии Павел Филип и госсекретарь США "обсудили ситуацию с региональной безопасностью в Восточной Европе и отметили важность сотрудничества Республики Молдова и США, а также предупреждения рисков внешнего вмешательства", сообщала пресс-служба правительства Молдавии.
Сохранять формально приличные отношения с РФ, одновременно нагнетая обстановку в соседних с Россией странах — вот та практика, которая применялась до Трампа на протяжении всей постсоветской истории, и она себя оправдывала. Такой подход, видимо, представляется Помпео более результативным, отметил Мартынов.

Никаких иллюзий

Соединенные Штаты принимали активное участие "во всяких гадостях" на постсоветском пространстве, там, где была зона прямых интересов России.
"Вспомним Грузию 2008 года и действия тогдашнего госсекретаря Кондолизы Райс, которая, по сути, толкнула Михаила Саакашвили на провокацию в Южной Осетии. Сегодня Вашингтон раздувает через Молдавию приднестровский конфликт. Так что никаких иллюзий насчет США быть не должно", — заметил Алексей Мартынов, прогнозируя усиление конфронтации, что называется, на полях.
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