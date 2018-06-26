Ещё
Лавров и Курц обсудили сотрудничество Москвы и Вены
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лавров и Курц обсудили международное сотрудничество Москвы и Вены 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Беседа состоялась по инициативе австрийской стороны.
"В ходе беседы были обсуждены вопросы сотрудничества Москвы и Вены в международных делах", — говорится в сообщении на сайте российского министерства.
Ранее в СМИ появилась информация, что в Вене в июле готовится встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В среду советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон проведет переговоры в Москве, как ожидается, речь будет идти о подготовке личной встречи лидеров.
Путин и Трамп встречались дважды: в Гамбурге на саммите G20 в июле и во вьетнамском Дананге "на полях" саммита АТЭС в ноябре прошлого года.
Последние новости
Украинский триумф: Россия отброшена на 150 лет У России есть планы интеграции еще одного полуострова Пушков ответил на заявление об отставании России от Европы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сын Дементьева с женой покончили с собой8
Россиянин погиб в Турции при странных обстоятельствах40
Поклонская сообщила о провокации212
России придется крупно занять191
Москва готовит ноту Киеву123
Видео
02:40
Москва готовит ноту Киеву
Конфликты В мире
01:02
Цуркан выдала схемы электроснабжения Донбасса
Происшествия
02:47
Кремль опубликовал важные поручения Путина
Политика
00:40
Сын Дементьева с женой покончили с собой
Шоу-бизнес
02:30
Поклонская сообщила о провокации
Общество Другое
00:44
В Китае от сильных ливней начали рушиться дома
Общество Азия
01:53
Назначен командующий Черноморским флотом
Армия Войска
01:55
Скончался Андрей Дементьев
Общество Другое
01:06
Турки отдались Эрдогану
В мире Кавказ
16:32
России придется крупно занять
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение