Эксперт: встреча Путина с Трампом может изменить санкционную политику Запада 

Завсектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН Константин Воронов считает, что встреча Путина с Трампом может изменить санкционную политику Запада, передает НСН.
Европейский союз продлил еще на шесть месяцев, до 31 января 2019 года экономические санкции в отношении России. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС. Поводом к продлению санкций стало отсутствие прогресса в выполнении минских соглашений, о чем на недавнем саммите ЕС заявили лидеры Франции и Германии.
"Скорее здесь инерция, политический автоматизм. Ведь эти санкции принимались не только и не столько по американской инициативе. Сейчас наступает такой щекотливый момент, поскольку Трамп 16 июля встречается с Путиным, и все находится в подвешенном состоянии. 11-12 июля будет саммит НАТО — как там порешают, к каким придут итогам. Все это тоже вызывает вопросы у руководства Евросоюза и у стран-членов ЕС. Поэтому решение о продлении санкций — на уровне такого политического автоматизма.
Оно завязано на Крым, украинский вопрос, Донбасс. Поскольку там никаких подвижек нет, то и отменять нечего. С другой стороны, атмосфера изменилась, четыре года показали безрезультативность санкций и их бесперспективность. Европа несет потери от этих шагов. Так что сейчас складываются предпосылки для новых условий решения этого вопроса. От встречи Трампа с Путиным во многом будет зависеть дальнейшая судьба санкций коллективного Запада и его отношений с Россией", — сказал он.