Алиев: Сотрудничество между Баку и Минском успешно развивается

Глава государства подчеркнул, что двусторонние отношения между странами успешно развиваются во многих сферах, в том числе в области политики и экономики.

Также он отметил важность встречи с белорусским президентом Александром Лукашенко , которая состоялась недавно. В свою очередь Зась поздравил Алиева с победой на президентских выборах.

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