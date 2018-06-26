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Алиев: Сотрудничество между Баку и Минском успешно развивается
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Алиев: Сотрудничество между Баку и Минском успешно развивается 

Мир24 3 часа назад
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Станислава Зася, сообщает «МИР 24».
Глава государства подчеркнул, что двусторонние отношения между странами успешно развиваются во многих сферах, в том числе в области политики и экономики.
Также он отметил важность встречи с белорусским президентом Александром Лукашенко, которая состоялась недавно. В свою очередь Зась поздравил Алиева с победой на президентских выборах.
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