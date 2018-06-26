А если Россия попросит прощения?

Вынесли ли мы какой-то урок из окончания холодной войны?

Представьте, что вдруг Россия, пусть она и вела себя в последнее время плохо, решит попросить прощения. Скажем, прямо завтра. Встанет на крылечке с виноватым видом и букетом цветов.

«Я больше не буду никому угрожать, буянить и пытаться кого-то контролировать. Я брошу пить. Стану демократией. Я по-настоящему полюблю быть в мире с тобой, ведь ты этого заслуживаешь. Поверь мне, Швеция. Я сделаю все, на что ты надеялась и чего ждала от меня».

Возможно, Путин уйдет со своего поста. Оперативно проведут либеральные реформы. Демократия оживит российское общество. И что, вернемся мы тогда к разоружению, которым занимались последние 20 лет? Я имею в виду, если Россия продемонстрирует, что она всерьез взяла курс на свободу и демократию. Мы подождем год, два или вообще не будем ждать, прежде чем снова уведем войска с Готланда?

«Умеренные» представили новый доклад об обороне, который весьма актуален, потому что Россия не собирается приходить к нам на крылечко с букетом цветов, скорее уж с «калашниковым». Партии Альянса уже давно договорились между собой, что за десять лет нужно увеличить отчисления на оборону с сегодняшнего 1% до 2% ВВП. Они готовы выделять деньги, чтобы заштопывать дыры в бюджете министерства обороны . Но Ханс Валльмарк (Hans Wallmark), спикер партии по вопросам обороны, заявил, что большие средства должны гарантировать большую обороноспособность.

«Если будут выделено больше миллиардов, они должны обязательно повысить наш военный потенциал».

В приоритете должны быть контроль, отчетность и прозрачность в том, куда эти деньги тратятся.

В докладе «Умеренных» предлагается множество конкретных мер, направленных на увеличение обороноспособности. Конечно, по причине обострения ситуации в области безопасности. Военная мощь России — в 12 раз больше, чем у Швеции, и в три раза больше, чем у всей Скандинавии со странами Прибалтики вместе, как утверждается в докладе.

Ну что, мы вынесли какой-то урок из окончания холодной войны? Даже если прямо сейчас погода хорошая, Швеция должна иметь зонтик под рукой. Сейчас ситуация в мире мотивирует нас сильно повысить отчисления на военную сферу, но даже если положение улучшится, нам все равно нужна нормальная оборона.

Кстати, я считаю, что никогда больше не стоит демилитаризировать Готланд.

Svenska Dagbladet, Швеция