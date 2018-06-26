Ещё
А если Россия попросит прощения?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Сын Дементьева с женой покончили с собой
Сын Дементьева с женой покончили с собой

Вынесли ли мы какой-то урок из окончания холодной войны? 

ИноСМИ 3 часа назад
Фото: © РИА Новости, Виталий Белоусов
Представьте, что вдруг Россия, пусть она и вела себя в последнее время плохо, решит попросить прощения. Скажем, прямо завтра. Встанет на крылечке с виноватым видом и букетом цветов.
«Я больше не буду никому угрожать, буянить и пытаться кого-то контролировать. Я брошу пить. Стану демократией. Я по-настоящему полюблю быть в мире с тобой, ведь ты этого заслуживаешь. Поверь мне, Швеция. Я сделаю все, на что ты надеялась и чего ждала от меня».
Возможно, Путин уйдет со своего поста. Оперативно проведут либеральные реформы. Демократия оживит российское общество. И что, вернемся мы тогда к разоружению, которым занимались последние 20 лет? Я имею в виду, если Россия продемонстрирует, что она всерьез взяла курс на свободу и демократию. Мы подождем год, два или вообще не будем ждать, прежде чем снова уведем войска с Готланда?
«Умеренные» представили новый доклад об обороне, который весьма актуален, потому что Россия не собирается приходить к нам на крылечко с букетом цветов, скорее уж с «калашниковым». Партии Альянса уже давно договорились между собой, что за десять лет нужно увеличить отчисления на оборону с сегодняшнего 1% до 2% ВВП. Они готовы выделять деньги, чтобы заштопывать дыры в бюджете министерства обороны. Но Ханс Валльмарк (Hans Wallmark), спикер партии по вопросам обороны, заявил, что большие средства должны гарантировать большую обороноспособность.
«Если будут выделено больше миллиардов, они должны обязательно повысить наш военный потенциал».
В приоритете должны быть контроль, отчетность и прозрачность в том, куда эти деньги тратятся.
В докладе «Умеренных» предлагается множество конкретных мер, направленных на увеличение обороноспособности. Конечно, по причине обострения ситуации в области безопасности. Военная мощь России — в 12 раз больше, чем у Швеции, и в три раза больше, чем у всей Скандинавии со странами Прибалтики вместе, как утверждается в докладе.
Ну что, мы вынесли какой-то урок из окончания холодной войны? Даже если прямо сейчас погода хорошая, Швеция должна иметь зонтик под рукой. Сейчас ситуация в мире мотивирует нас сильно повысить отчисления на военную сферу, но даже если положение улучшится, нам все равно нужна нормальная оборона.
Кстати, я считаю, что никогда больше не стоит демилитаризировать Готланд.
Svenska Dagbladet, Швеция
ИноСМИ: последние новости
Украинская писательница предложила переименовать Россию в Московию Почему Путин устоял? Как нужно было назвать саммит Трампа и Кима
Комментарии23
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поклонская сообщила о провокации153
Москва готовит ноту Киеву125
России придется крупно занять226
Россиянка покончила с собой у Вечного огня61
Бизнесмен найден мертвым в подмосковном яхт-клубе11
Видео
02:40
Москва готовит ноту Киеву
Конфликты В мире
01:02
Цуркан выдала схемы электроснабжения Донбасса
Происшествия
02:47
Кремль опубликовал важные поручения Путина
Политика
00:40
Сын Дементьева с женой покончили с собой
Шоу-бизнес
02:30
Поклонская сообщила о провокации
Общество Другое
00:44
В Китае от сильных ливней начали рушиться дома
Общество Азия
01:53
Назначен командующий Черноморским флотом
Армия Войска
01:55
Скончался Андрей Дементьев
Общество Другое
01:06
Турки отдались Эрдогану
В мире Кавказ
16:32
России придется крупно занять
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение