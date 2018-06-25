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Госдуме предложили установить День принятия Крыма в состав Российской империи
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Госдуме предложили установить День принятия Крыма в состав Российской империи 

Деловая газета «Взгляд» 25 июня 2018
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Российские сенаторы во главе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко внесли в Госдуму законопроект, предлагающий установить 19 апреля Днем принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи.
«Законопроектом устанавливается новая памятная дата России: 19 апреля — День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи (1783 год)», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, передает РИА «Новости».
Именно 19 апреля (8 апреля по старому стилю) 1783 года императрица Екатерину II подписала высочайший манифест о принятии Крымского полуострова, острова Тамана и всея Кубанской стороны в состав Российской империи.
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