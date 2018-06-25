Госдуме предложили установить День принятия Крыма в состав Российской империи

«Законопроектом устанавливается новая памятная дата России : 19 апреля — День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи (1783 год)», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, передает РИА «Новости»

Именно 19 апреля (8 апреля по старому стилю) 1783 года императрица Екатерину II подписала высочайший манифест о принятии Крымского полуострова, острова Тамана и всея Кубанской стороны в состав Российской империи.