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Плавал в Крым: албанцу закрыли въезд на Украину
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Плавал в Крым: албанцу закрыли въезд на Украину 

РИА Новости Крым 25 июня 2018
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн — РИА Новости Крым. Украинские пограничники запретили на три года въезд в страну гражданину Албании из-за посещения Крыма. Об этом сообщается на странице Азово-черноморского регионального управления Госпогранслужбы Украины в Facebook.
Отмечается, что мужчина, который прибыл в качестве члена экипажа корабля в один из портов Николаева, в 2014 году на другом судне посещал полуостров.
В ведомстве также рассказали, что с начала года украинские пограничники выявили таких иностранных «нарушителей» уже почти в 40 случаях.
Крым стал российской территорией после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей РК и 95,6% севастопольцев проголосовали за вхождение в состав РФ. Украина по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва много раз заявляла, что крымчане демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. Как подчеркивал президента РФ Владимир Путин, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
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