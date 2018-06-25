Плавал в Крым: албанцу закрыли въезд на Украину

СИМФЕРОПОЛЬ , 25 июн — РИА Новости Крым . Украинские пограничники запретили на три года въезд в страну гражданину Албании из-за посещения Крыма. Об этом сообщается на странице Азово-черноморского регионального управления Госпогранслужбы Украины в Facebook.

Отмечается, что мужчина, который прибыл в качестве члена экипажа корабля в один из портов Николаева, в 2014 году на другом судне посещал полуостров.

В ведомстве также рассказали, что с начала года украинские пограничники выявили таких иностранных «нарушителей» уже почти в 40 случаях.