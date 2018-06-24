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Украинское ноу-хау, или Новый сценарий возвращения Крыма и Донбасса
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Украинское ноу-хау, или Новый сценарий возвращения Крыма и Донбасса 

РИА Новости Крым 24 июня 2018
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн — РИА Новости Крым. Украина должна возвращать Крым и Донбасс «в обратном захвату порядке» — сначала реинтегрировав Донбасс, а потом уже и полуостров. Об этом в интервью украинским СМИ заявил советник министра по вопросам временно оккупированных территорий Александр Левченко.
Чиновник уверен, что введение миротворческой миссии ООН на Донбасс будет «новым стартом» для Украины, который повлечет за собой реинтеграцию сначала Донецкой и Луганской областей, а позже — и Крыма.
"По факту Донбасс задумывался для того, чтобы мы никогда не разговаривали о Крыме, — заметил Левченко. — О методах возвращения Крыма дискуссий нет — это будет исключительно мирный путь, все должно произойти в обратном порядке. А как это будет в реальной жизни…. Мы должны показать эффективность решения задачи реинтеграции Донбасса — не сделав правильных шагов там, трудно сделать их в крымском направлении".
Левченко уверен, что решив эти задачи, Украина получит козыри и укрепит свои позиции.
"Вопрос Крыма чуть дальше, но мы о нем помним, и нельзя выбрасывать его из информационного поля украинского общества. Возможно, это даже вопрос жизни и смерти для государств", — продолжил он.
"Возвращение Крыма должно происходить в обратном порядке — сначала был полуостров, а затем Донбасс. Поэтому сначала мы должны вернуть край горняков, а тогда уже взяться за Крым. Если Россия заблокирует мирный план по возвращению Донбасса, то это и есть «план Б» украинской стороны — мы переходим к Крыму. И тогда ситуация для Москвы осложнится, ведь вопрос Крыма автоматически охватывает и вопрос Донбасса", — подытожил Левченко.
Крым стал российской территорией после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей РК и 95,6% севастопольцев проголосовали за вхождение в состав РФ. Украина по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва много раз заявляла, что крымчане демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. Как подчеркивал президента РФ Владимир Путин, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
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