Украинское ноу-хау, или Новый сценарий возвращения Крыма и Донбасса

Чиновник уверен, что введение миротворческой миссии ООН на Донбасс будет «новым стартом» для Украины, который повлечет за собой реинтеграцию сначала Донецкой и Луганской областей, а позже — и Крыма.

"По факту Донбасс задумывался для того, чтобы мы никогда не разговаривали о Крыме, — заметил Левченко. — О методах возвращения Крыма дискуссий нет — это будет исключительно мирный путь, все должно произойти в обратном порядке. А как это будет в реальной жизни…. Мы должны показать эффективность решения задачи реинтеграции Донбасса — не сделав правильных шагов там, трудно сделать их в крымском направлении".

Левченко уверен, что решив эти задачи, Украина получит козыри и укрепит свои позиции.

"Вопрос Крыма чуть дальше, но мы о нем помним, и нельзя выбрасывать его из информационного поля украинского общества. Возможно, это даже вопрос жизни и смерти для государств", — продолжил он.

"Возвращение Крыма должно происходить в обратном порядке — сначала был полуостров, а затем Донбасс. Поэтому сначала мы должны вернуть край горняков, а тогда уже взяться за Крым. Если Россия заблокирует мирный план по возвращению Донбасса, то это и есть «план Б» украинской стороны — мы переходим к Крыму. И тогда ситуация для Москвы осложнится, ведь вопрос Крыма автоматически охватывает и вопрос Донбасса", — подытожил Левченко.